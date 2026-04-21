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MLB／洋基斯萊特勒將回芬威球場先發 收到紅襪迷死亡威脅不在意

聯合新聞網／ 綜合報導
出生於芬威球場附近的斯萊特勒（Cam Schlittler）將迎來生涯在紅襪主場的初登板。 美國聯合通訊社
出生於芬威球場附近的斯萊特勒（Cam Schlittler）將迎來生涯在紅襪主場的初登板。 美國聯合通訊社

紐約洋基和波士頓紅襪將從明天（22日）開始在紅襪隊主場芬威球場展開3連戰「世仇對決」，紐約洋基年輕投手斯萊特勒（Cam Schlittler）坦言自己與家人收到死亡威脅，但仍無懼壓力，反而期待即將在芬威球場完成生涯初登板。

出身在距離芬威球場僅40公里遠的麻薩諸塞州沃波爾、從小就是紅襪球迷的斯萊特勒，將首次以客隊身份踏上芬威球場。不過在登板前，他向媒體透露，近期自己與家人都透過網路收到死亡威脅，而且紅襪球迷長期對他進行騷擾，「幾乎每週、每天都有」。

儘管如此，斯萊特勒沒有尋求警方協助，他認為，大多數球迷其實並不會如此激進，「只是少數極端球迷，把生活重心全放在棒球上，而我剛好又是為洋基投球，這讓他們更難接受。」

斯萊特勒表示，已經做好心理準備面對敵對氛圍，「現場一定會很吵，我不緊張，但會很激烈。他們可能會在牛棚旁對我叫囂、丟東西、試圖干擾我，這些我都預期到了。」

本季斯萊特勒表現亮眼，27.2局投球中飆出36次三振，戰績2勝1敗、防禦率1.95，展現穩定壓制力。其實他和紅襪球迷的恩怨早已有前例，去年美聯外卡系列賽第3戰，他曾主投8局無失分、狂飆12K，率領洋基淘汰紅襪。賽後他表示，這場勝利對他來說意義非凡，因為波士頓球迷曾騷擾過他和他的家人，並批評球迷的行為「已經越界了」。

「我是競爭者，我會上場讓他們閉嘴」，斯萊特勒當時如此回應，也讓雙方對立更加升溫，這回他坦言，當時的發言確實有點搧風點火，但他並不後悔，「如果你選擇挑釁，就要準備承受後果」。

MLB 洋基 紅襪

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