MLB／道奇狄亞茲缺陣終結者誰來補？ 總管曝朗希後援可能性

洛杉磯道奇主力終結者狄亞茲（Edwin Díaz）因右手肘傷勢確定動刀，預計將缺席長達3個月，根據美媒報導，球隊短期內不會預設固定的終結者，而外界關注的佐佐木朗希轉任後援方案，也被球團明確否決。

道奇球團宣布，狄亞茲因右手肘出現「游離體」（關節內游離的骨頭或軟骨碎片），已進入傷兵名單、並將接受手術清除，預計要等到明星賽後才有機會回歸。狄亞茲休賽季以3年6900萬美元（約新台幣21億7101萬元）加盟道奇，本季只出賽7場就傳出傷情，對牛棚戰力而言是一大打擊。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，狄亞茲是在前一場比賽突然出現不適，甚至未能解決任何打者就退場，「這是他第一次感覺到手肘異常，不過能在球季初期發現問題，某種程度上也算及早處理。」球團隨後安排核磁共振（MRI）檢查，確認傷勢並決定讓他接受手術。

而道奇隊總教練羅伯茲被問及史考特（Tanner Scott）有沒有可能在狄亞茲缺陣期間回鍋終結者，他並未正面回應，僅表示球隊將依比賽情況靈活調度，「有些比賽第7局反而是關鍵時刻，我們有幾位投手都能在高壓情境中登板，目前不會固定某一人擔任關門角色。」

另一方面，去年季後賽轉任牛棚表現出色的「令和怪物」佐佐木朗希，也被外界點名可能回到後援支援，不過《The Athletic》記者Fabian Ardaya報導，道奇隊總管戈梅斯（Brandon Gomes）對此僅以「不」（No）簡短回應，直接否決這個可能。

狄亞茲本季初登板狀況起伏不定，近期2場都失掉3分，包含對遊騎兵一役在第九局砸鍋，以及昨天（20日）面對科羅拉多落磯沒解決辦名打者就失3分，防禦率飆升到10.50。