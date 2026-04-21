MLB／第3場、第9打席敲出首安 李灝宇：終於打出來了！

前兩場比賽7支0，打擊區上0貢獻，23歲台灣內野手李灝宇在今天一口氣完成首安打、首長打、首打點、首得分，賽後也鬆了口氣，「我很開心終於辦到了！」

老虎今天以6：8不敵紅襪隊，擔任第八棒、三壘手的李灝宇4打數敲出2安打，先是第四局老虎1：2落後，一、二壘有人輪到李灝宇，面對凱利（Zack Kelly）90.5哩卡特球出棒，掃出中外野方向落地安打，幫助老虎追平，隊友們紛紛高舉手示意回收首安球，也在攻守交換時拍拍他、恭喜他的首安出爐。

老虎教頭辛區（A.J. Hinch）透露，「李灝宇真的超興奮可以敲出首安，首安只有一次，他在過去幾場都很想趕快打出，能在今天辦到，我也很替他開心。」

老虎3：8落後進入第9局，李灝宇是該局首位打者，將華生（Ryan Watson）93.7哩直球掃向左外野打到「綠色怪物」後反彈，形成一支二壘打，擊球初速107.6哩、飛行距離377呎，而後續老虎安打串連送回李灝宇，也讓紅襪必須推出查普曼（Aroldis Chapman）關門。

李灝宇此役4支2，3戰累積11打數敲出2安打，賽後打擊率1成82。