MLB／道奇牛棚重創！終結者狄亞茲動刀恐休3個月 明星賽後才能回歸

洛杉磯道奇隊開季牛棚再傳壞消息，休賽季重金補強的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因右手肘出現「關節游離體」問題，被球隊列入傷兵名單，預計將接受手術治療，這恐怕會讓他缺陣長達3個月，最快要等到下半季才能回歸。

道奇球團表示，狄亞茲手肘關節內出現骨頭或軟骨碎片脫落情形，需透過手術清理。隨著主力關門投手倒下，球隊已緊急拉上休賽季從華盛頓國民隊交易來的左投艾德（Jake Eder）補上戰力空缺。

道奇休賽季進行重磅補強，以3年6900萬美元（約新台幣21億7101萬元）簽下32歲的狄亞茲。不過，本季至今狄亞茲出賽7場，雖拿下4次救援成功，卻也吞下1次救援失敗，尤其近期狀態明顯下滑，先是在4月11日面對德州遊騎兵時於第九局砸鍋，浪費3分領先，儘管球隊最終靠再見全壘打驚險取勝，但在休息9天後，昨天（20日）對戰科羅拉多落磯又0局狂失3分，本季防禦率暴漲至10.50。外界也關注，這段低潮是否與手肘傷勢有關。

狄亞茲預計將缺席整個上半季，道奇則希望他能在7月明星賽後歸隊，重新穩定球隊後段戰力。