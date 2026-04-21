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MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打
台灣好手李灝宇今天面對紅襪隊4打數敲出2安打，包括1支一壘打和1支二壘打，生涯首安打、首打點、首長打、首得分都在此役出爐；所屬的老虎隊終場以6：8不敵紅襪。
這波4連戰今天進行最終戰，於波士頓當地時間上午11點開打，李灝宇擔任先發第八棒、三壘手，也是他升上大聯盟4天以來的第3場先發機會。
李灝宇首打席面對紅襪先發投手格雷（Sonny Gray），敲出二壘方向滾地球出局；第四局老虎1：2落後，靠四壞球、觸身球保送攻占一二壘有人，李灝宇面對凱利（Zack Kelly）90.5哩卡特球出棒，掃出中外野方向落地安打，幫助老虎追平，隊友們紛紛高舉手示意回收首安球，也在攻守交換時拍拍他、恭喜他的首安出爐。
李灝宇的第三打席面對魏瑟特（Greg Weissert），遭到3球三振，第四打席在九局上將華生（Ryan Watson）93.7哩直球掃向左外野打到「綠色怪物」後反彈，形成一支二壘打，擊球初速107.6哩、飛行距離377呎，而後續老虎安打串連送回李灝宇，也讓紅襪必須推出查普曼（Aroldis Chapman）關門。
李灝宇此役4支2，3戰累積11打數敲出2安打，賽後打擊率1成82。
老虎雖一度以3：2領先，紅襪六局下納瓦耶茲（Carlos Narváez）二壘打、安東尼（Roman Anthony）一壘打串連先追平，七局下吉田正尚敲安開路，紅襪單局4安打、2保送攻下3分，第八局攻勢又從一出局後吉田正尚的安打開啟，紅襪帶著8：3領先進入第九局，老虎由李灝宇二壘打帶動的攻勢讓戰局出現鬆動，單局攻下3分，最終仍以2分差落敗。
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