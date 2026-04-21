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MLB／李灝宇首安、首打點同時出爐！一棒助老虎追平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎隊台灣好手李灝宇。（美聯社）
老虎隊台灣好手李灝宇。（美聯社）

台灣好手李灝宇的大聯盟生涯首安出爐，今天面對紅襪隊第四局敲出安打，帶有1分打點，幫助老虎追平2：2，在大聯盟生涯的第3場出賽、第9打席一口氣解鎖生涯首安、首打點。

這波4連戰今天進行最終戰，於波士頓當地時間上午11點開打，李灝宇擔任先發第八棒、三壘手，也是他升上大聯盟4天以來的第3場先發機會。

李灝宇首打席面對紅襪先發投手格雷（Sonny Gray），敲出二壘方向滾地球出局；第四局老虎1：2落後，靠四壞球、觸身球保送攻占一二壘有人，李灝宇面對凱利（Zack Kelly）的90.5哩卡特球出棒，掃出中外野方向落地安打，幫助老虎追平，隊友們在攻守交換時也紛紛拍拍他、恭喜他的首安出爐。

波士頓 大聯盟 老虎

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