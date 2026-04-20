MLB／「卡仔」昨轟滿貫砲今卻傷退 響尾蛇主帥強調應無大礙

響尾蛇台美混血明星外野手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）在昨天對藍鳥的比賽後半轟出一發超前滿貫砲，幫助球隊贏球。今天同樣面對藍鳥卻在第5局出現下背部緊繃的情況，讓球隊選擇將他換下，響尾蛇最後也以4：10吞敗。響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）在稍早表示傷勢並無大礙，下一場對白襪出賽不成問題。

卡洛爾昨在8局下2：2、滿壘的局面，鎖定藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）的紅中96英哩火球，一棒將球掃向左外野大牆外，形成一發滿貫砲，本季第3轟出爐，也終結此前的全壘打荒。今日比賽，卡洛爾守右外野打第2棒，1局下半擊出滾地球出局，3局下的第二個打席則被三振出局，然而在5局上時，由於卡洛爾出現下背部緊繃的情況，故球團選擇將他換下，讓巴洛薩（Jorge Barrosa）接替其守備任務，最後他本場比賽留下2打數0安打的帳面成績。至於響尾蛇輸球主因，在於首局先發投手尼爾森（Ryne Nelson）崩盤，僅投0.1局就被敲8安，最後狂失8分退場，球隊最後以4：10輸給藍鳥。

賽後，卡洛爾先是說：「昨天我就有點感覺了，然後在擊球籠裡揮棒的時候，感覺（背）更緊了。」此外，他在受訪時表示，自己提前退場主要是因為雙方比分差距過大，而不是傷勢太重，「在今天這種比賽出現這樣的情況，我認為提前退場是沒問題的，但如果是比分接近的比賽，我絕對會留在場上奮戰，我甚至覺得我現在就可以上場了。」

儘管卡洛爾傷退，但羅夫洛仍掛保證表示，他後天對白襪比賽仍能正常先發，並強調傷勢並不嚴重，「他的下背部確實有持續發生不適的情形，我之前有說過他的身體有一些狀況，但主要是肌肉緊繃的問題，我認為只需要逐日觀察，持續監控他的身體狀況就行。」

本賽季，卡洛爾已出賽20場，進帳21安、3轟、2盜壘、16分打點，打擊三圍.300/.390/.600，成績不俗。