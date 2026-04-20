快訊

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「卡仔」昨轟滿貫砲今卻傷退 響尾蛇主帥強調應無大礙

聯合新聞網／ 綜合報導
「卡仔」卡洛爾。 法新社
「卡仔」卡洛爾。 法新社

響尾蛇台美混血明星外野手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）在昨天對藍鳥的比賽後半轟出一發超前滿貫砲，幫助球隊贏球。今天同樣面對藍鳥卻在第5局出現下背部緊繃的情況，讓球隊選擇將他換下，響尾蛇最後也以4：10吞敗。響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）在稍早表示傷勢並無大礙，下一場對白襪出賽不成問題。

卡洛爾昨在8局下2：2、滿壘的局面，鎖定藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）的紅中96英哩火球，一棒將球掃向左外野大牆外，形成一發滿貫砲，本季第3轟出爐，也終結此前的全壘打荒。今日比賽，卡洛爾守右外野打第2棒，1局下半擊出滾地球出局，3局下的第二個打席則被三振出局，然而在5局上時，由於卡洛爾出現下背部緊繃的情況，故球團選擇將他換下，讓巴洛薩（Jorge Barrosa）接替其守備任務，最後他本場比賽留下2打數0安打的帳面成績。至於響尾蛇輸球主因，在於首局先發投手尼爾森（Ryne Nelson）崩盤，僅投0.1局就被敲8安，最後狂失8分退場，球隊最後以4：10輸給藍鳥。

賽後，卡洛爾先是說：「昨天我就有點感覺了，然後在擊球籠裡揮棒的時候，感覺（背）更緊了。」此外，他在受訪時表示，自己提前退場主要是因為雙方比分差距過大，而不是傷勢太重，「在今天這種比賽出現這樣的情況，我認為提前退場是沒問題的，但如果是比分接近的比賽，我絕對會留在場上奮戰，我甚至覺得我現在就可以上場了。」

儘管卡洛爾傷退，但羅夫洛仍掛保證表示，他後天對白襪比賽仍能正常先發，並強調傷勢並不嚴重，「他的下背部確實有持續發生不適的情形，我之前有說過他的身體有一些狀況，但主要是肌肉緊繃的問題，我認為只需要逐日觀察，持續監控他的身體狀況就行。」

本賽季，卡洛爾已出賽20場，進帳21安、3轟、2盜壘、16分打點，打擊三圍.300/.390/.600，成績不俗。

Corbin Carroll 響尾蛇 藍鳥

相關新聞

MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率已降到「1字頭」

台灣投手鄧愷威登板再飆好投，今天面對紅雀隊中繼2局僅被敲1安打、無失分，送出3次三振，最快球速95.4哩（約153.5公里），賽後防禦率降到1.98。

MLB／靠史密斯賺到多1打席 大谷翔平9局敲安驚險推進連50場上壘

大谷翔平上壘紀錄告急之際，道奇隊在第九局、兩出局後為他爭取到多一次挑戰機會，而他爭氣敲出安打，推進連續50場上壘。道奇終場仍以3：4輸給洛磯隊，終止4連勝。

MLB／生涯前22戰8轟大幅超越大谷 村上宗隆躍居全壘打榜第3

白襪隊日本重砲村上宗隆近況火熱，今天對運動家隊之戰5局上轟出兩分砲，本季第8支全壘打出爐，大聯盟生涯前22戰8轟，再創日本球員新紀錄，白襪終場7：4獲勝。

MLB／生涯前21戰7轟超越大谷 日媒預測村上宗隆本季54轟

白襪隊日本重砲村上宗隆再度開砲，今天對運動家隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第7支全壘打出爐，大聯盟生涯前21戰7轟刷新日本球員紀錄，但白襪打到延長11局6：7落敗。

MLB／「卡仔」昨轟滿貫砲今卻傷退 響尾蛇主帥強調應無大礙

響尾蛇台美混血明星外野手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）在昨天對藍鳥的比賽後半轟出一發超前滿貫砲，幫助球隊贏球。今天同樣面對藍鳥卻在第5局出現下背部緊繃的情況，讓球隊選擇將他換下，響尾蛇最後也以4：10吞敗。響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）在稍早表示傷勢並無大礙，下一場對白襪出賽不成問題。

MLB／慘！道奇守護神投0局狂失3分 總教練分析可能「太久沒登板」

休賽季獲得3年6900萬美元（約新台幣22億元）大合同的道奇明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），睽違8天再度於今日登板，在面對洛磯比賽第8局登板救援，但他卻1個局數都沒拿就被敲3安狂失3分，賽後防禦率更飆到雙位數。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後總結，狄亞茲可能因為太久沒上場，所以控球、球速都有些生疏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。