快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林維恩先發5局8K勇奪2A首勝 表弟柯敬賢1A開轟

中央社／ 台北20日電
林維恩拿下2A首勝。 路透社
林維恩拿下2A首勝。 路透社

旅美運動家隊左投林維恩今天小聯盟2A登板，先發飆出8次三振、無失分，奪下2A生涯首勝；洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢維持手感，本季第2轟出爐，單場2安貢獻4分打點。

美國職棒小聯盟賽事運動家隊2A今天與聖地牙哥教士隊2A交手，運動家隊派出台灣20歲左投林維恩先發，林維恩開賽連抓9個出局數。

林維恩直到4局面對首名打者投出保送，才讓對手上壘，1人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出三壘方向飛球出局，三振抓下第3個出局數，凍結對手攻勢。

林維恩5局上被首名打者敲出二壘打，接著再被敲出安打攻佔一、三壘，但及時回穩，先投出三振、接著製造雙殺，沒讓對手拿下分數，5局投完退場。

林維恩今天總計用64球投5局，僅被敲出3支安打，飆出8次三振，另有1次四壞保送，無失分，球隊終場以7比0拿勝，林維恩拿下個人本季首勝，也是個人在2A層級生涯首勝。

洛杉磯道奇隊1A今天與科羅拉多洛磯隊1A交手，道奇隊台灣野手柯敬賢先發打3棒、守左外野，柯敬賢1局下敲出左外野方向平飛球出局，3局下選到四壞保送上壘、靠著捕逸上到二壘，隊友攻勢串聯跑回分數。

柯敬賢4局、5局下都吞下三振，7局下敲出帶有打點的安打，8局下開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，8局下第2次打擊機會吞下三振。

柯敬賢今天總計6打數敲出2支安打，個人本季第2轟出爐，總計貢獻4分打點，但也吞下3次三振，另有1次四壞保送，賽後打擊率4成38；道奇隊終場以23比7搶勝。

洛杉磯 聖地牙哥 柯敬賢

延伸閱讀

MiLB／莊陳仲敖奪第2勝防禦率降至0.79 林振瑋挨轟吞敗

MiLB／張弘稜高A奪救援成功 陳柏毓2A先發挨轟無關勝敗

MiLB／林昱珉好投！3A先發5局送7K失2分 勇奪本季首勝

MiLB／林維恩2A連兩戰好投 3.2局失1分首勝再等等

相關新聞

MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率已降到「1字頭」

台灣投手鄧愷威登板再飆好投，今天面對紅雀隊中繼2局僅被敲1安打、無失分，送出3次三振，最快球速95.4哩（約153.5公里），賽後防禦率降到1.98。

MLB／生涯前22戰8轟大幅超越大谷 村上宗隆躍居全壘打榜第3

白襪隊日本重砲村上宗隆近況火熱，今天對運動家隊之戰5局上轟出兩分砲，本季第8支全壘打出爐，大聯盟生涯前22戰8轟，再創日本球員新紀錄，白襪終場7：4獲勝。

MLB／李灝宇初訪百年芬威「綠色怪物」留簽名 老虎1社群加碼中文

擁有逾百年歷史的波士頓芬威球場，左外野「綠色怪物」藏著滿滿大聯盟選手的簽名，老虎隊兩位新人李灝宇、麥克尼格（Kevin McGonigle）也在這趟芬威之旅留下自己的名字。

MLB／「是我的問題」 朗希4.2局失3分壓制力「1輪限定」歸因球種太少

道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆球的品質就必須更好，但目前還沒達到那樣的水準。」

MLB／藍鳥開賽連續7安追平隊史 岡本和真加碼開轟屠蛇

藍鳥隊今天火力凶猛，開賽連續出現7支安打狂攻5分，打完1局上進帳8分，一路領先到比賽結束，以10：4擊敗響尾蛇隊，終止最近4連敗。

MLB／李灝宇4支0仍未等到首安 對戰紅襪王牌吞2K

效力老虎隊的23歲台灣內野手李灝宇，今天在大聯盟第二場出賽，結局仍然苦澀，4打數沒有安打、吞下2K，兩戰累積7支0、3K，仍在等待大聯盟生涯首安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。