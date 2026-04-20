MiLB／林維恩先發5局8K勇奪2A首勝 表弟柯敬賢1A開轟

旅美運動家隊左投林維恩今天小聯盟2A登板，先發飆出8次三振、無失分，奪下2A生涯首勝；洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢維持手感，本季第2轟出爐，單場2安貢獻4分打點。

美國職棒小聯盟賽事運動家隊2A今天與聖地牙哥教士隊2A交手，運動家隊派出台灣20歲左投林維恩先發，林維恩開賽連抓9個出局數。

林維恩直到4局面對首名打者投出保送，才讓對手上壘，1人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出三壘方向飛球出局，三振抓下第3個出局數，凍結對手攻勢。

林維恩5局上被首名打者敲出二壘打，接著再被敲出安打攻佔一、三壘，但及時回穩，先投出三振、接著製造雙殺，沒讓對手拿下分數，5局投完退場。

林維恩今天總計用64球投5局，僅被敲出3支安打，飆出8次三振，另有1次四壞保送，無失分，球隊終場以7比0拿勝，林維恩拿下個人本季首勝，也是個人在2A層級生涯首勝。

洛杉磯道奇隊1A今天與科羅拉多洛磯隊1A交手，道奇隊台灣野手柯敬賢先發打3棒、守左外野，柯敬賢1局下敲出左外野方向平飛球出局，3局下選到四壞保送上壘、靠著捕逸上到二壘，隊友攻勢串聯跑回分數。

柯敬賢4局、5局下都吞下三振，7局下敲出帶有打點的安打，8局下開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，8局下第2次打擊機會吞下三振。

柯敬賢今天總計6打數敲出2支安打，個人本季第2轟出爐，總計貢獻4分打點，但也吞下3次三振，另有1次四壞保送，賽後打擊率4成38；道奇隊終場以23比7搶勝。