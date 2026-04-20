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MLB／慘！道奇守護神投0局狂失3分 總教練分析可能「太久沒登板」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇守護神狄亞茲今天表現不佳。 美聯社
道奇守護神狄亞茲今天表現不佳。 美聯社

休賽季獲得3年6900萬美元（約新台幣22億元）大合同的道奇明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），睽違9天再度登板，在今天面對洛磯比賽第8局登板救援，但他卻1個局數都沒拿就被敲3安狂失3分，賽後防禦率更飆到雙位數。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後總結，狄亞茲可能因為太久沒上場，所以控球、球速都有些生疏。

狄亞茲今天在8局下半登板，當時比數是4：6道奇落後2分，不僅未能守住比分差，反倒還讓記分板差距進一步擴大，面對四名打者，他先是被卡斯楚（Willi Castro）擊出一壘安打，再保送卡洛斯（Kyle Karros），此時一、二壘有人的情況下，道伊爾（Brenton Doyle）再透過觸擊上壘，把壘包全部填滿；隨後，狄亞茲又被首棒打者朱利安（Edouard Julien）擊出帶有2分打點的安打，1個出局數都沒拿就被換下場。最終帳面留下0局、3分自責分、0K、1保送的超慘成績，賽後防禦率漲到10.50。

更糟的是，以火球著稱的狄亞茲，今天速球一度只丟到92.8英哩（約149.3公里）。賽後，羅伯茲回顧他今天的低迷表現，他解釋：「狄亞茲控球不佳、球速下降，而且當時並非救援局面。腎上腺素的高低可能也是原因之一。當然，他已經超過8天沒投球了，所以我認為他有些生疏。不過，我今天和他談過，他說他想在任何情況下都上場投球。我希望只是因為太久沒登板，沒有找到感覺。」

由於狄亞茲近期狀態十分不穩定，羅伯茲強調會和他進行溝通，並和球隊訓練師以及投手教練確認他的問題該如何調整，「目前為止，他的四縫線球速一直很穩定，但今天的情況卻有些不同，所以我們需要更多資訊。」

狄亞茲上一次出賽是在4月11日對遊騎兵，當時他在末局登板關門，投1局被敲4安含1發全壘打，同樣掉3分，另有2K、1保送，最終道奇以8：7驚險贏球，狄亞茲也保住勝投。

Edwin Diaz 道奇 羅伯茲

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