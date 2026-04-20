MLB／大聯盟首秀貢獻2安1打點 「台灣之友」瓦德：感覺真的很棒

道奇隊在日前宣布將3A好手瓦德（Ryan Ward）拉上大聯盟，他在今天對洛磯比賽迎來在大聯盟的首次出賽，他也不負眾望交出火燙表現，全場5打數貢獻2安和1分打點。賽後，瓦德也難掩興奮表示在大聯盟出賽的感覺真的很棒。

在今日賽前，道奇隊宣布將一壘手弗里曼（Freddie Freeman）放入陪產假名單，因此將農場排名第19名的瓦德拉升大聯盟，讓他一圓在大聯盟出賽的夢想。

瓦德此役擔任第7棒、一壘手，5打數敲出2安打，第4局得點圈有人面對洛磯先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）敲出一壘安打、貢獻1分打點，解鎖生涯首安；第6局再添一記安打。然而，道奇卻在比賽後半端遭到對手翻盤，第7、第8局洛磯打線分別各進帳3分一舉逆轉比賽，終場道奇就以6：9落敗。

回顧自己的大聯盟首秀，瓦德說道：「自從我還在3A聯賽的時候，這（大聯盟）就一直是人們熱議的話題。大聯盟完全不同，一切都不同。所以能夠真正來到這裡，揮棒擊球，並取得成績，感覺真的很棒。」他笑著說：「當我站在一壘上，擊出第一支安打時，我看到看台上所有人都在歡呼雀躍。」

上賽季，瓦德在3A聯盟出賽143場比賽，打擊率達到.290，擊出36支全壘打，貢獻122分打點，OPS值高達.937，榮膺太平洋岸聯盟（Pacific Coast League，PCL）最有價值球員獎。

而瓦德之所以有「台灣之友」的稱號，源自前年12強賽事，他在複賽於9局上砲轟前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco），幫助美國擊敗委內瑞拉，讓中華隊得以晉級冠軍戰，後續也順利奪冠。