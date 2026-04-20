快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟首秀貢獻2安1打點 「台灣之友」瓦德：感覺真的很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
「台灣之友」瓦德今迎來大聯盟首秀。 美聯社
「台灣之友」瓦德今迎來大聯盟首秀。 美聯社

道奇隊在日前宣布將3A好手瓦德（Ryan Ward）拉上大聯盟，他在今天對洛磯比賽迎來在大聯盟的首次出賽，他也不負眾望交出火燙表現，全場5打數貢獻2安和1分打點。賽後，瓦德也難掩興奮表示在大聯盟出賽的感覺真的很棒。

在今日賽前，道奇隊宣布將一壘手弗里曼（Freddie Freeman）放入陪產假名單，因此將農場排名第19名的瓦德拉升大聯盟，讓他一圓在大聯盟出賽的夢想。

瓦德此役擔任第7棒、一壘手，5打數敲出2安打，第4局得點圈有人面對洛磯先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）敲出一壘安打、貢獻1分打點，解鎖生涯首安；第6局再添一記安打。然而，道奇卻在比賽後半端遭到對手翻盤，第7、第8局洛磯打線分別各進帳3分一舉逆轉比賽，終場道奇就以6：9落敗。

回顧自己的大聯盟首秀，瓦德說道：「自從我還在3A聯賽的時候，這（大聯盟）就一直是人們熱議的話題。大聯盟完全不同，一切都不同。所以能夠真正來到這裡，揮棒擊球，並取得成績，感覺真的很棒。」他笑著說：「當我站在一壘上，擊出第一支安打時，我看到看台上所有人都在歡呼雀躍。」

上賽季，瓦德在3A聯盟出賽143場比賽，打擊率達到.290，擊出36支全壘打，貢獻122分打點，OPS值高達.937，榮膺太平洋岸聯盟（Pacific Coast League，PCL）最有價值球員獎。

而瓦德之所以有「台灣之友」的稱號，源自前年12強賽事，他在複賽於9局上砲轟前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco），幫助美國擊敗委內瑞拉，讓中華隊得以晉級冠軍戰，後續也順利奪冠。

道奇 洛磯

相關新聞

MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率已降到「1字頭」

台灣投手鄧愷威登板再飆好投，今天面對紅雀隊中繼2局僅被敲1安打、無失分，送出3次三振，最快球速95.4哩（約153.5公里），賽後防禦率降到1.98。

MLB／生涯前22戰8轟大幅超越大谷 村上宗隆躍居全壘打榜第3

白襪隊日本重砲村上宗隆近況火熱，今天對運動家隊之戰5局上轟出兩分砲，本季第8支全壘打出爐，大聯盟生涯前22戰8轟，再創日本球員新紀錄，白襪終場7：4獲勝。

MLB／李灝宇初訪百年芬威「綠色怪物」留簽名 老虎1社群加碼中文

擁有逾百年歷史的波士頓芬威球場，左外野「綠色怪物」藏著滿滿大聯盟選手的簽名，老虎隊兩位新人李灝宇、麥克尼格（Kevin McGonigle）也在這趟芬威之旅留下自己的名字。

MLB／「是我的問題」 朗希4.2局失3分壓制力「1輪限定」歸因球種太少

道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆球的品質就必須更好，但目前還沒達到那樣的水準。」

MLB／藍鳥開賽連續7安追平隊史 岡本和真加碼開轟屠蛇

藍鳥隊今天火力凶猛，開賽連續出現7支安打狂攻5分，打完1局上進帳8分，一路領先到比賽結束，以10：4擊敗響尾蛇隊，終止最近4連敗。

MLB／李灝宇4支0仍未等到首安 對戰紅襪王牌吞2K

效力老虎隊的23歲台灣內野手李灝宇，今天在大聯盟第二場出賽，結局仍然苦澀，4打數沒有安打、吞下2K，兩戰累積7支0、3K，仍在等待大聯盟生涯首安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。