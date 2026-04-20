MLB／「法官」賈吉開賽特別恐怖 解釋9轟有5轟首局出現之因

「法官」賈吉（Aaron Judge）首局轟出兩分砲，萊斯（Ben Rice）2局下跟進陽春砲，洋基隊今天在紐約主場以7：0擊敗皇家隊，完成3連戰橫掃，本季戰績13勝9敗在美聯排名第1，兩人聯手寫下隊史罕見紀錄。

太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）目前10轟在大聯盟排名第1，賈吉9轟居次，萊斯、白襪隊村上宗隆、紅雀隊沃克（Jordan Walker）8轟並列第3。

洋基開季22場比賽，賈吉、萊斯至少8轟是隊史第3對組合，前兩次紀錄是1956年曼托（Mickey Mantle）、貝拉（Yogi Berra），以及2022年賈吉、瑞佐（Anthony Rizzo）。

萊斯說：「打出這些全壘打的感覺很好，一直看著賈吉開轟，能夠和他聯手實在很酷。」

洋基今天對皇家之戰出現3支全壘打，葛里沙姆（Trent Grisham）5局下轟出3分砲，本季第3轟幫助球隊領先7分；這3轟苦主都是皇家先發投手雷根斯（Cole Ragans），只投4.1局失7分，吞下開季4連敗，皇家最近7連敗，戰績7勝15敗在美聯排名墊底。

賈吉盛讚萊斯砲火凶猛，他說：「肯定會讓一些投手感到頭疼，他現在處聯盟頂尖地位。」

賈吉本季9轟有5轟出現在第1局，生涯首局90轟在隊史排名第3，只落後貝比魯斯（Babe Ruth）的126轟、曼托103轟，他說：「第2或第3次打擊通常沒有機會，所以首次要好好把握。」