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MLB／李灝宇置物櫃1罐啤酒掀熱議 美國網友想批評結果逆風了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 法新社
李灝宇。 法新社

一罐出現在李灝宇置物櫃的啤酒，掀起美國網友討論，發起話題的事主語帶批評，但多數回覆並不認同，認為初登場賽後的啤酒並不值得大驚小怪。

李灝宇前天面對紅襪隊完成大聯盟生涯首戰，引起討論的畫面來自另一位大物新人麥克尼格（Kevin McGonigle）賽後受訪時，身旁標誌著「50 LEE HAO-YU」的置物櫃上方，放著一罐Miller Lite啤酒，一位球迷截圖放在X上，留言：「小孩在休息室裡喝酒？這下懂了」。

這位球迷想開嘲諷結果卻逆風，吸引不少留言回應，像是：「打完生涯第一場大聯盟賽事，完成一項里程碑，肯定要來杯涼的吧！回到你的井底」、「擔心1個23歲年輕人賽後喝杯啤酒？兄弟，放輕鬆點吧！」、「你投給川普嗎？」、「23歲是小孩，那葛里芬（Konnor Griffin）肯定是嬰兒了」。

大聯盟各隊為當天完成生涯首勝、首轟等紀錄的新人準備啤酒浴並非新鮮事，李灝宇當天3打數沒有安打，但仍是生涯首度在大聯盟出賽、將留在大聯盟官網個人頁面的日子。

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