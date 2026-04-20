MLB／藍鳥開賽連續7安追平隊史 岡本和真加碼開轟屠蛇

藍鳥隊今天火力凶猛，開賽連續出現7支安打狂攻5分，打完1局上進帳8分，一路領先到比賽結束，以10：4擊敗響尾蛇隊，終止最近4連敗。

響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）的惡夢從面對路克斯（Nathan Lukes）開始，面對藍鳥前7棒都被揮出安打，接著投出保送，等於讓對手連續8棒上壘，終於投出三振後，又被路克斯揮出二壘打，迅速結束投球任務。

尼爾森只投0.1局退場，面對10人次被揮出8支安打、1次保送，失8分全是自責分，吞下本季第2敗，防禦率從3.54升至6.97。

岡本首局揮出兩分打點二壘打，3局上轟出陽春砲，大聯盟生涯第3轟出爐，全場4打數2安打、攻下3分打點，本季打擊率2成21。

藍鳥開賽狂打奠定勝基，連續7棒安打、8人上壘都追平隊史最佳紀錄，路克斯說：「這就是大家去年看到的藍鳥（美聯冠軍），我們必須帶著這種氣勢繼續前進。」

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）還沒站上投手丘，隊友已經攻下8分，他用86球完成6局任務，被揮出7支安打、失兩分，本季首勝到手。