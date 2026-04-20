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MLB／生涯前22戰8轟大幅超越大谷 村上宗隆躍居全壘打榜第3
白襪隊日本重砲村上宗隆近況火熱，今天對運動家隊之戰5局上轟出兩分砲，本季第8支全壘打出爐，大聯盟生涯前22戰8轟，再創日本球員新紀錄，白襪終場7：4獲勝。
白襪作客西沙加緬度對運動家進行3連戰，村上每場比賽都開轟，今天5局上面對運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs），把83英里滑球轟成右外野方向425英尺全壘打，繼開季對釀酒人隊3連戰後，生涯第2次連續3場比賽開轟。
史普林斯投5局被揮出9支安打，包括4支全壘打，狂失7分吞敗，終止開季3連勝。
村上對運動家3戰合計12打數5安打、攻下7分打點，本季8轟、16分打點、上壘率3成76都在白襪排名第1，全壘打數在大聯盟（並列）、美聯都排名第3，前兩名是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）10轟、洋基隊賈吉（Aaron Judge）9轟。
村上昨天7局上轟出陽春砲，生涯前21戰7轟超越大谷翔平2018年在天使隊21戰5轟，今天再創新高，大幅超前大谷22戰5轟紀錄。
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