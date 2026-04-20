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MLB／李灝宇初訪百年芬威「綠色怪物」留簽名 老虎1社群加碼中文

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇在芬威球場「綠色怪物」留下簽名。圖／取自老虎官方社群
李灝宇在芬威球場「綠色怪物」留下簽名。圖／取自老虎官方社群

擁有逾百年歷史的波士頓芬威球場，左外野「綠色怪物」藏著滿滿大聯盟選手的簽名，老虎隊兩位新人李灝宇、麥克尼格（Kevin McGonigle）也在這趟芬威之旅留下自己的名字。

芬威球場「綠色怪物」有個傳統，凡是生涯首次造訪的菜鳥，都會在綠色怪物後方簽名，兩人今天跟著球團人員的腳步，打開「綠色怪物」大門通往內部空間，在喜歡的位置留下自己的名字。李灝宇看了看，詢問「Anywhere?」得到肯定的答案後，選擇在水泥牆面簽名。

老虎官方社群分享照片、影片，貼在Threads上的版本更多了繁體中文留言：「李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名。」

中文 大聯盟 水泥

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