MLB／「是我的問題」 朗希4.2局失3分壓制力「1輪限定」歸因球種太少

道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆球的品質就必須更好，但目前還沒達到那樣的水準。」

佐佐木朗希4.2局投球任內被敲7安打，前3局僅1安，然而進入第四局後，開局就被莫尼亞克（Mickey Moniak）敲安，隨後投出觸身球，朗菲爾德（TJ Rumfield）安打先攻下1分；第五局卡洛斯（Kyle Karros）敲陽春砲，接下來麥卡錫（Jake McCarthy）二壘打、朱利安（Edouard Julien）一壘打串連，兩隊戰成3：3平手。

儘管佐佐木朗希當時用球數僅78球，道奇仍在兩出局後決定換投，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）解釋，「朗希開賽投得很有效率，但進入第五局後比較掙扎，我們必須想辦法止住對手攻勢。」

在第二輪遭到狙擊已是佐佐木朗希本季暴露出的老毛病，他也坦言：「是球路的問題，也就是我的問題。」他指出，自己的球種較少，因此球路品質就必須更講究，但自己還沒達到那樣的水準，「增加球路以目前來說不太現實，現階段能做的是把自己已有的球種練到更好，投出自己滿意的球，如果那樣還是被打，可能就要考慮改變了。」

大谷翔平此役5打數敲出2安打，包括1支一壘打、1支二壘打，推進連51場上壘。

道奇將農場排名第19的瓦德（Ryan Ward）升上大聯盟，此役擔任第七棒、一壘手，5打數敲出2安打，第四局得點圈有人面對洛磯先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）敲出一壘打、貢獻1分打點，解鎖生涯首安，第六局再敲安打。

瓦德也是2024年世界12強棒球賽美國隊成員，四強面為委內瑞拉之戰，面對當時富邦悍將隊洋投富藍戈敲出致勝轟，這一轟間接送中華隊進入冠軍戰，瓦德也因此被稱作「台灣之友」。