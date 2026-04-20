快訊

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

25秒過程全都錄！男手腳筋被挑塞汽車後車廂 丟包急診室門口

國民黨大砲議員邱于軒夫婿遭控「洗產地」 親上火線說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「是我的問題」 朗希4.2局失3分壓制力「1輪限定」歸因球種太少

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。(美聯社)
佐佐木朗希。(美聯社)

道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆球的品質就必須更好，但目前還沒達到那樣的水準。」

佐佐木朗希4.2局投球任內被敲7安打，前3局僅1安，然而進入第四局後，開局就被莫尼亞克（Mickey Moniak）敲安，隨後投出觸身球，朗菲爾德（TJ Rumfield）安打先攻下1分；第五局卡洛斯（Kyle Karros）敲陽春砲，接下來麥卡錫（Jake McCarthy）二壘打、朱利安（Edouard Julien）一壘打串連，兩隊戰成3：3平手。

儘管佐佐木朗希當時用球數僅78球，道奇仍在兩出局後決定換投，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）解釋，「朗希開賽投得很有效率，但進入第五局後比較掙扎，我們必須想辦法止住對手攻勢。」

在第二輪遭到狙擊已是佐佐木朗希本季暴露出的老毛病，他也坦言：「是球路的問題，也就是我的問題。」他指出，自己的球種較少，因此球路品質就必須更講究，但自己還沒達到那樣的水準，「增加球路以目前來說不太現實，現階段能做的是把自己已有的球種練到更好，投出自己滿意的球，如果那樣還是被打，可能就要考慮改變了。」

大谷翔平此役5打數敲出2安打，包括1支一壘打、1支二壘打，推進連51場上壘。

道奇將農場排名第19的瓦德（Ryan Ward）升上大聯盟，此役擔任第七棒、一壘手，5打數敲出2安打，第四局得點圈有人面對洛磯先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）敲出一壘打、貢獻1分打點，解鎖生涯首安，第六局再敲安打。

瓦德也是2024年世界12強棒球賽美國隊成員，四強面為委內瑞拉之戰，面對當時富邦悍將隊洋投富藍戈敲出致勝轟，這一轟間接送中華隊進入冠軍戰，瓦德也因此被稱作「台灣之友」。

道奇 羅伯茲 佐佐木朗希

延伸閱讀

MLB／「雪の大谷」推進連49場上壘 雙安都棒打菅野智之

MLB／「前道奇少主」退場怒摔手套！教士投手傷兵滿營仍豪取8連勝

MLB／二刀流大谷翔平將投球思考轉為攻擊優勢 洛磯終結者狂讚「最頂級打者」

中職／「很難得可以攻下魔力藍」 餅總評價胡智爲兩打席最可惜

相關新聞

MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率已降到「1字頭」

台灣投手鄧愷威登板再飆好投，今天面對紅雀隊中繼2局僅被敲1安打、無失分，送出3次三振，最快球速95.4哩（約153.5公里），賽後防禦率降到1.98。

MLB／生涯前22戰8轟大幅超越大谷 村上宗隆躍居全壘打榜第3

白襪隊日本重砲村上宗隆近況火熱，今天對運動家隊之戰5局上轟出兩分砲，本季第8支全壘打出爐，大聯盟生涯前22戰8轟，再創日本球員新紀錄，白襪終場7：4獲勝。

MLB／李灝宇初訪百年芬威「綠色怪物」留簽名 老虎1社群加碼中文

擁有逾百年歷史的波士頓芬威球場，左外野「綠色怪物」藏著滿滿大聯盟選手的簽名，老虎隊兩位新人李灝宇、麥克尼格（Kevin McGonigle）也在這趟芬威之旅留下自己的名字。

MLB／「是我的問題」 朗希4.2局失3分壓制力「1輪限定」歸因球種太少

道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆球的品質就必須更好，但目前還沒達到那樣的水準。」

MLB／藍鳥開賽連續7安追平隊史 岡本和真加碼開轟屠蛇

藍鳥隊今天火力凶猛，開賽連續出現7支安打狂攻5分，打完1局上進帳8分，一路領先到比賽結束，以10：4擊敗響尾蛇隊，終止最近4連敗。

MLB／李灝宇4支0仍未等到首安 對戰紅襪王牌吞2K

效力老虎隊的23歲台灣內野手李灝宇，今天在大聯盟第二場出賽，結局仍然苦澀，4打數沒有安打、吞下2K，兩戰累積7支0、3K，仍在等待大聯盟生涯首安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。