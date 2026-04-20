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MLB／李灝宇4支0仍未等到首安 對戰紅襪王牌吞2K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎23歲內野手李灝宇。 美聯社
老虎23歲內野手李灝宇。 美聯社

效力老虎隊的23歲台灣內野手李灝宇，今天在大聯盟第二場出賽，結局仍然苦澀，4打數沒有安打、吞下2K，兩戰累積7支0、3K，仍在等待大聯盟生涯首安。

紅襪隊今天推出王牌投手克羅契（Garrett Crochet），因是左投，老虎安排李灝宇擔任先發第八棒、三壘手，與他過招的兩打席都遭到三振，首打席面對96.7哩的偏高直球揮空，第二打席在第1顆略高的卡特球未出棒被判好球後，接下來面對2顆直球都揮了空棒。

李灝宇的第三打席面對右投華森（Ryan Watson），擊出三壘方向滾地球出局，第四打席碰到右投安德森（Jack Anderson），擊出中外野飛球遭到接殺。

李灝宇以4支0作收，亮點為第8局康崔拉斯（Willson Contreras）打向三壘線邊，李灝宇演出精彩接傳。

克羅契前役面對雙城隊先發1.2局狂失11分，今天又遭老虎攻陷，投5局雖有8K，但也被敲出7安打、失5分，終場吞下本季第3敗；老虎先發投手瓦德茲（Framber Valdez）則有一場6局僅失1分優質先發，率領球隊終場以6：2擊敗紅襪。

MLB 紅襪 大聯盟

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