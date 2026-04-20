MLB／李灝宇4支0仍未等到首安 對戰紅襪王牌吞2K

道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆球的品質就必須更好，但目前還沒達到那樣的水準。」

2026-04-20 08:08