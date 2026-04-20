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MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率已降到「1字頭」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。（路透）
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。（路透）

台灣投手鄧愷威登板再飆好投，今天面對紅雀隊中繼2局僅被敲1安打、無失分，送出3次三振，最快球速95.4哩（約153.5公里），賽後防禦率降到1.98。

太空人今天以5：7不敵紅雀，鄧愷威為此役第三任投手，第六局球隊1：4落後時登板，首打席面對沃克（Jordan Walker）連續3顆好球三振，戈曼（Nolan Gorma）打向一壘方向的滾地球，鄧愷威補位一壘完成出局數，溫恩（Masyn Winn）敲安後，喬奇（Nathan Church）打向左外野的平飛球再遭接殺。

鄧愷威第七局續投，面對帕赫斯（Pedro Pagés）以保送開局，隨後連抓3個出局數，包括面對威瑟霍特（JJ Wetherholt）、赫雷拉（Iván Herrera）都賞K。

鄧愷威此役共用35球、23顆好球，被敲1安打、無失分，有3次三振、1次保送，連續兩場都是2局無失分好投。

沃克 太空人 MLB 鄧愷威

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