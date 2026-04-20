MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率已降到「1字頭」

在道奇今日3：4敗給洛磯的比賽中，二刀流球星大谷翔平在前幾個打席都沒能敲安，眼看連續上壘紀錄就要斷在這一場，但他卻在比賽最後時刻抓準機會敲安，順利達成跨季連續上壘50場成就，不僅追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）於1923年所創下的紀錄，也並列道奇隊史第3長。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在賽後直呼「不可思議」，同時稱讚大谷是一位優秀球員，才能締造如此成就。

2026-04-19 15:58