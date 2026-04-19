MLB／藍鳥左投公開抱怨「沒先發」 總教練回應：不喜歡就來找我談

藍鳥30歲左投勞爾（Eric Lauer）在先前球隊對響尾蛇比賽後，向媒體表示他不滿球隊不讓他投先發。對此，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）則在今天回應此事，他強調球員調度權在於教練團，並提醒球員有意見應在內部溝通，而非透過媒體放話。

在昨日藍鳥交手響尾蛇的比賽，藍鳥先是推出右投費雪（Braydon Fisher）擔任先發投手，投1局後被敲1安後，接著藍鳥派出勞爾接替投球任務，不過過去主要擔任先發的他卻對這種調度有點不適應，總計5局投球被敲5安，留下4K、失3分、1次保送成績單，最終藍鳥也以3：6敗給響尾蛇。賽後，勞爾坦言對「長中繼」角色感到不滿：「老實說，我真的很討厭這樣的角色，完全受不了。但你只能用現有條件去應對。我們在嘗試不同方式找贏球的方法，這是既定策略，我們也盡力執行。只是希望未來不要一直這樣用我，不過這也不是我能決定的。」

今日，史奈德回應此事時表示理解球員想法，但對於勞爾直接向媒體表達不滿並不認同，「我尊重每個人的意見，他最後也說了這超出他的職責範圍，確實如此。我們的目標是贏球，我的工作是把他放在能成功的位置上。」同時，他也提醒球員若對角色有意見，應直接與教練團溝通，「不喜歡角色就來找我談，不要先對媒體說。」

史奈德也補充，勞爾應理解球隊處境，「任何經歷過角色調整的投手都會想先發，我懂。他也知道自己是球隊一員，會配合我們去執行任務。」

本季前3場先發，勞爾合計投12又2/3局狂失11分，另送出12次三振、9次保送。截至目前，他的防禦率高達7.13、WHIP值為1.47，之所以將他從先發移往中繼，一方面是因為藍鳥本季的傷兵問題，被迫頻繁調整輪值，包括耶薩維奇（Trey Yesavage）、貝瑞歐斯（Jose Berrios）、畢柏（Shane Bieber） 與龐斯（Cody Ponce）皆在傷兵名單，其中龐斯更因前十字韌帶傷勢可能整季報銷。

在輪值吃緊情況下，藍鳥也簽下柯賓（Patrick Corbin）補強戰力，讓勞爾擔任開局投手之後的長中繼，被視為暫時填補戰力缺口的權宜之計，未來是否持續採用此策略，仍有待觀察。