快訊

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

外媒曝川普為伊朗戰爭超焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／二刀流大谷翔平將投球思考轉為攻擊優勢 洛磯終結者狂讚「最頂級打者」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平連續上壘紀錄推進至50場。 美聯社
大谷翔平連續上壘紀錄推進至50場。 美聯社

洛磯終結者瓦尼克（Victor Vodnik）今日在主場對決道奇之戰第9局登板關門，成功守住勝利並拿下本季第3次救援成功。儘管面對大谷翔平（Shohei Ohtani）被敲出安打，讓對手將連續上壘紀錄推進至50場，但瓦尼克仍展現壓制力，幫助球隊守住最終勝利。

比賽進入9局時，洛磯僅握有1分領先優勢，瓦尼克在2出局一壘有人情況下迎戰大谷。面對這位當今聯盟最具威脅的打者，瓦尼克先以連續超過100英里（約161公里）的速球試探，取得1好1壞球數，隨後選擇內角低變速球，但仍被大谷精準擊成右前安打。

談到這次對決，瓦尼克賽後表示：「我的想法就是主動進攻，先搶好球數，相信自己的球路去對決。」他進一步說明策略：「之前對戰時我用了很多變速球，所以這次想先用四縫線速球讓他看到不同球路。不過他連續放掉兩球，可能已經在等變化球了，最後那球確實被他打得很好。」

雖然被敲安，但瓦尼克仍成功完成任務。他也坦言，在配球上刻意避免內角高風險區域，「我就是想積極進攻，同時避免讓他在內角打出致命一擊。」

值得一提的是，大谷翔平連續50場上壘追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，也與道奇名人堂球星基勒（Willie Keeler）一同排名隊史第3長，目前距離2018年由韓國強打秋信守在遊騎兵隊時期創下的52場亞洲紀錄僅差2場，而道奇隊史紀錄則是1954年由史奈德（Duke Snider）創下的58場。至於大聯盟紀錄則由「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1949年創下的84場。

不過對於大谷這項歷史成就，瓦尼克賽後直言自己當時並不知情，「我其實不知道這個紀錄，但他真的是最頂級的打者。」

瓦尼克進一步讚賞大谷的全面能力：「他本身也是投手，能夠理解投手的思考方式，這讓他在打擊時更有優勢。之前我曾用變速球三振過他，但這次他完全做出調整，真的非常聰明。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也是對大谷的表現讚不絕口：「這真的是非常驚人的成就。我一直希望最後一個打席能輪到他，讓比賽有機會被改變。他總是能找到方法上壘，能見證50場連續上壘真的很特別。」

羅伯茲進一步強調：「這種事情不是普通球員能做到的，他之所以能完成，是因為他本來就與眾不同，是一位極為出色的球員。」

相關新聞

MLB／靠史密斯賺到多1打席 大谷翔平9局敲安驚險推進連50場上壘

大谷翔平上壘紀錄告急之際，道奇隊在第九局、兩出局後為他爭取到多一次挑戰機會，而他爭氣敲出安打，推進連續50場上壘。道奇終場仍以3：4輸給洛磯隊，終止4連勝。

MLB／生涯前21戰7轟超越大谷 日媒預測村上宗隆本季54轟

白襪隊日本重砲村上宗隆再度開砲，今天對運動家隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第7支全壘打出爐，大聯盟生涯前21戰7轟刷新日本球員紀錄，但白襪打到延長11局6：7落敗。

MLB／興奮到睡不著 李灝宇升大聯盟前一夜：半夜拿球棒出來揮

效力老虎隊的23歲內野手李灝宇昨天升上大聯盟，成為史上第19位站上大聯盟的台灣選手，還原接到通知的心情，李灝宇第一時間擔心是自己做錯事，可能要被總教練罵了。

MLB／二刀流大谷翔平將投球思考轉為攻擊優勢 洛磯終結者狂讚「最頂級打者」

洛磯終結者瓦尼克（Victor Vodnik）今日在主場對決道奇之戰第9局登板關門，成功守住勝利並拿下本季第3次救援成功。儘管面對大谷翔平（Shohei Ohtani）被敲出安打，讓對手將連續上壘紀錄推進至50場，但瓦尼克仍展現壓制力，幫助球隊守住最終勝利。

MLB／本季代表作！菊池雄星6局無失分飆8K 隊友熄火首勝難開胡

洛杉磯天使日籍左投菊池雄星迎來本季第5場先發，在主場對戰聖地牙哥教士之戰中，主投6局僅被敲4安打，送出8次三振且無失分，然而隊友打線全面熄火，最終仍無緣拿下本季首勝。

MLB／佐佐木朗希明日扛先發 前日職好手點評：唯一欠缺就是控球

24歲道奇新星投手佐佐木朗希，預定將在明日道奇對洛磯系列賽最終戰登板先發，鑒於先前幾戰繳出0勝2敗、防禦率破6的低迷表現，前日職歐力士職棒選手、現《NHK》評論員田口壯評論道，朗希是一位有潛力的好投手，目前唯一欠缺的就是「控球」能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。