MLB／二刀流大谷翔平將投球思考轉為攻擊優勢 洛磯終結者狂讚「最頂級打者」

洛磯終結者瓦尼克（Victor Vodnik）今日在主場對決道奇之戰第9局登板關門，成功守住勝利並拿下本季第3次救援成功。儘管面對大谷翔平（Shohei Ohtani）被敲出安打，讓對手將連續上壘紀錄推進至50場，但瓦尼克仍展現壓制力，幫助球隊守住最終勝利。

比賽進入9局時，洛磯僅握有1分領先優勢，瓦尼克在2出局一壘有人情況下迎戰大谷。面對這位當今聯盟最具威脅的打者，瓦尼克先以連續超過100英里（約161公里）的速球試探，取得1好1壞球數，隨後選擇內角低變速球，但仍被大谷精準擊成右前安打。

談到這次對決，瓦尼克賽後表示：「我的想法就是主動進攻，先搶好球數，相信自己的球路去對決。」他進一步說明策略：「之前對戰時我用了很多變速球，所以這次想先用四縫線速球讓他看到不同球路。不過他連續放掉兩球，可能已經在等變化球了，最後那球確實被他打得很好。」

雖然被敲安，但瓦尼克仍成功完成任務。他也坦言，在配球上刻意避免內角高風險區域，「我就是想積極進攻，同時避免讓他在內角打出致命一擊。」

值得一提的是，大谷翔平連續50場上壘追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，也與道奇名人堂球星基勒（Willie Keeler）一同排名隊史第3長，目前距離2018年由韓國強打秋信守在遊騎兵隊時期創下的52場亞洲紀錄僅差2場，而道奇隊史紀錄則是1954年由史奈德（Duke Snider）創下的58場。至於大聯盟紀錄則由「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1949年創下的84場。

不過對於大谷這項歷史成就，瓦尼克賽後直言自己當時並不知情，「我其實不知道這個紀錄，但他真的是最頂級的打者。」

瓦尼克進一步讚賞大谷的全面能力：「他本身也是投手，能夠理解投手的思考方式，這讓他在打擊時更有優勢。之前我曾用變速球三振過他，但這次他完全做出調整，真的非常聰明。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也是對大谷的表現讚不絕口：「這真的是非常驚人的成就。我一直希望最後一個打席能輪到他，讓比賽有機會被改變。他總是能找到方法上壘，能見證50場連續上壘真的很特別。」

羅伯茲進一步強調：「這種事情不是普通球員能做到的，他之所以能完成，是因為他本來就與眾不同，是一位極為出色的球員。」