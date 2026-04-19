MLB／大谷連50場上壘追平「棒球之神」 主帥大讚：不可思議

在道奇今日3：4敗給洛磯的比賽中，二刀流球星大谷翔平在前幾個打席都沒能敲安，眼看連續上壘紀錄就要斷在這一場，但他卻在比賽最後時刻抓準機會敲安，順利達成跨季連續上壘50場成就，不僅追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）於1923年所創下的紀錄，也並列道奇隊史第3長。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在賽後直呼「不可思議」，同時稱讚大谷是一位優秀球員，才能締造如此成就。

大谷翔平此役擔任開路先鋒打DH，首局第一打席因一壘手失誤上壘，第8局則因球棒碰到捕手手套構成打擊妨礙而上壘，但這兩次都不計入上壘紀錄。直到了9局上半、2出局比賽最後時刻，捕手史密斯（Will Smith）代打敲安，又給了大谷打擊機會，在第5個打席擊出一支強勁的右外野安打，成功達成連續50場上壘的紀錄。總計大谷翔平打擊成績，今天全場4打數1安打，本季打擊率為0.264，累積5轟、10分打點，OPS為.896。

賽後，羅伯茲稱讚大谷翔平延續了連續上壘的神紀錄，他對此稱讚道：「這真是太不可思議了。我當時就希望他（在第9局）能再獲得一次打擊機會，而他真的得到了改變比賽走向的機會，並且成功上壘。除非你是一位真正優秀的球員，否則你不可能取得這樣的記錄，他簡直是另一個層次的存在。」

談到今天團隊打線在得點圈7打數無安打的表現時，羅伯茲認為，球隊過去在得點圈能選到保送或擊出安打，但今天有很多揮棒追打壞球的情況，他指出塔克（Kyle Tucker）今日的揮棒狀況不錯，弗里曼（Freddie Freeman）看起來也很不錯，這場確實有很多得分機會，但都欠缺關鍵一擊。

靠著這支安打，大谷翔平將連續上壘場次紀錄推進到50場，追平貝比魯斯在1923年創下的紀錄，也與前道奇名將基勒（Willie Keeler）並列隊史第3長紀錄；至於大聯盟此項紀錄榜首是1949年威廉斯（Ted Williams）所創下的84場，道奇隊史紀錄則是1954年史奈德（Duke Snider）的58場，而亞洲球員最佳紀錄，則是南韓好手秋信守在2018年效力遊騎兵期間，曾締造連續52場比賽上壘的壯舉。