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MLB／本季代表作！菊池雄星6局無失分飆8K 隊友熄火首勝難開胡

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菊池雄星6局好投卻得不到隊友火力支援。 美聯社
菊池雄星6局好投卻得不到隊友火力支援。 美聯社

洛杉磯天使日籍左投菊池雄星迎來本季第5場先發，在主場對戰聖地牙哥教士之戰中，主投6局僅被敲4安打，送出8次三振且無失分，然而隊友打線全面熄火，最終仍無緣拿下本季首勝。

34歲的菊池本季開局不順，前4場先發吞下0勝2敗、防禦率高達7.50，且每場比賽幾乎都在前3局就出現失分情況。不過此戰他明顯找回節奏，一開局雖保送塔提斯（Fernando Tatis Jr.），但隨後靠捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）強力阻殺盜壘，順利化解危機，完成三上三下的理想開局。

進入比賽中段，菊池持續展現壓制力。3局面對無人出局一、二壘危機，他連續製造三振與三壘平飛球雙殺，成功守住失分大門。5局雖被首名打者敲出二壘安打，但隨即穩住陣腳，先讓打者擊出游擊滾地球，再送出三振。即便一度觸身球打到克羅南沃斯（Jake Cronenworth），仍成功三振倫吉佛（Luis Rengifo），再次化解失分危機。

整場比賽菊池投出本季最佳內容，不僅首次投滿6局未失分，也有效改善開局不穩的問題，展現明顯回穩跡象。不過天使打線卻無法提供任何火力支援，讓他的優質先發成為「問天局」。

天使在2局一度出現破蛋機會，蒙卡達（Yoán Moncada）擊出右中間深遠飛球，但被教士中外野手梅瑞爾（Jackson Merrill）精彩躍起接殺，錯失先馳得點良機。全隊最終未能攻下任何分數，也讓菊池的好投功虧一簣。

本場比賽結束後，菊池防禦率降至5.63，雖然數據有所改善，但開季至今仍未能拿下首勝。值得一提的是，他在上季同樣經歷慢熱開局，直到第11場先發才拿下首勝，本季再度面臨相似情況。

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