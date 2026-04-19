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MLB／佐佐木朗希明日扛先發 前日職好手點評：唯一欠缺就是控球

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希開季投球狀態糟糕。 路透社
佐佐木朗希開季投球狀態糟糕。 路透社

24歲道奇日籍投手佐佐木朗希，預定將在明日道奇對洛磯系列賽最終戰登板先發，鑒於先前幾戰繳出0勝2敗、防禦率破6的低迷表現，前日職歐力士職棒選手、現《NHK》球評田口壯給出評論，朗希是一位有潛力的好投手，目前唯一欠缺的就是「控球」能力。

現年56歲的田口壯在《NHK BS》近期在節目中評價佐佐木朗希時說道，「他絕對有潛力，他的投球也很出色。唯一欠缺的就是控球。這一點已經被反覆提及，但這確實是他需要改進的地方。」

另一方面，他也表達了自己的期望說：「我認為羅伯茲（Dave Roberts）教練仍然對他很有耐心，並且一直在使用他，但球隊目前的處境也允許他保持耐心。我現在正在觀察他，希望他能夠掌握各種技巧，​​並保住自己在輪換陣容中的位置。」

本季角色被定位在先發的佐佐木朗希，開季至今狀態不佳，目前累積3場出賽，投13局失9分自責分，另外交出為0勝2敗、防禦率6.23、WHIP為1.85的數據。

至於現任職於《NHK》電視台球評的田口壯，是日本兵庫縣出身的前職棒選手，過去選手時期曾效力日職歐力士與美職紅雀、費城人隊。他以守備穩健、工具人定位聞名，在日本職棒5度獲金手套獎，並曾隨紅雀隊拿下2006年世界大賽冠軍，是少數在MLB取得成功的日籍野手之一。

佐佐木朗希 道奇

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