Uni Girls受邀「MLB台灣日」 將巡迴4城市

中職統一7-ELEVEn獅隊今天表示，啦啦隊Uni Girls今年再度受邀赴美演出，將至芝加哥、休士頓、達拉斯與亞特蘭大4座城市的美國職棒大聯盟球場，盼讓台灣棒球應援文化在國際舞台發光。

獅隊表示，獅隊啦啦隊去年赴美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊台灣日演出大受歡迎，今年擴大規模推出「2026 TAIWAN GRAND SLAMWEEK」。

獅隊表示，巡迴旅程將自美國時間5月26日芝加哥白襪主場Rate Field揭開序幕，5月29日前往休士頓太空人主場大金球場（Daikin Park）、5月30日移動至德州遊騎兵主場全球人壽球場（Globe Life Field），最後於6月3日登上亞特蘭大勇士主場Truist Park，4場活動皆以「台灣日」形式舉辦，透過棒球與文化交流讓更多美國球迷認識台灣。

本次將派出8名啦啦隊成員，隊長Maggie表示，再度前往美國，希望能藉由上回經驗，帶領其他UniGirls成員一起，「更努力地透過舞蹈與應援文化交流，讓更多國際球迷看見台灣棒球的魅力。」

獅隊領隊蘇泰安也表示，Uni Girls能夠再次站上美國職棒大聯盟舞台，不僅代表台灣啦啦隊文化逐漸受到國際關注，也象徵台灣棒球文化持續透過交流走向世界，希望透過啦啦隊的活力與精神，讓更多國際球迷認識台灣棒球的熱情與特色，展現屬於台灣的棒球魅力。