快訊

大甲媽遶境3員警被打、偵查隊長鼻樑斷裂 顏清標說話了

體力差不敢出國？ 旅遊專家指名「6大好物」：銀髮族必備

紐時揭露伊朗最新戰力！專家：德黑蘭早有無敵的「核彈級武器」

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／莊陳仲敖奪第2勝防禦率降至0.79 林振瑋挨轟吞敗

中央社／ 台北19日電
莊陳仲敖拿下個人本季第2勝。 美聯社
莊陳仲敖拿下個人本季第2勝。 美聯社

旅美運動家隊投手莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發，投5.2局飆7K無失分，拿下個人本季第2勝；聖路易紅雀2A投手林振瑋先發3.1局挨轟，共失5分責失分承擔敗投。

美國職棒小聯盟2A賽事運動家隊今天與聖地牙哥教士隊交手，由台灣投手莊陳仲敖擔任先發，1局上讓對手3上3下，2局上雖有被敲出安打、投出四壞保送，但沒讓對手拿下分數。

莊陳仲敖3局上再讓對手3上3下，4局上被首名打者敲出安打，1人出局後因為暴投讓跑者上到二壘，接著投出三振、讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有失分。

莊陳仲敖投到6局有狀況，先被沙拉斯（Ethan Salas）敲出安打、盜上二壘，1人出局後再被沙納布利亞（Romeo Sanabria）敲安，三振抓下第2個出局數後退場，接替隊友穩守、凍結對手攻勢。

莊陳仲敖今天總計用92球投5.2局，被敲出5支安打，投出7次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以8比2拿勝，莊陳仲敖拿下個人本季第2勝，賽後防禦率降至0.79。

林振瑋先發3.1局挨轟，共失5分責失分承擔敗投。 美聯社
林振瑋先發3.1局挨轟，共失5分責失分承擔敗投。 美聯社

另一方面，紅雀隊2A今天與明尼蘇達雙城2A交手，紅雀隊由台灣投手林振瑋先發，2局下被曼德斯（Hendry Mendez）敲出陽春砲。

林振瑋3局下再有狀況，1人出局後先投出保送、被盜上二壘，接著投出觸身球保送，再連續被敲3支安打失掉4分，及時回穩，連飆2次三振，沒再擴大失分危機，4局續投1人出局後退場。

林振瑋今天總計用65球投3.1局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出3次四死球保送，失掉5分責失分，但也有投出6次三振，球隊終場以3比6吞敗，林振瑋吞下個人本季首敗。

聖地牙哥 林振瑋 紅雀

延伸閱讀

MiLB／張弘稜高A奪救援成功 陳柏毓2A先發挨轟無關勝敗

MiLB／沙子宸高階1A先發好投 3A莊陳仲敖先發挨2轟吞敗

MiLB／林昱珉好投！3A先發5局送7K失2分 勇奪本季首勝

MiLB／林維恩2A連兩戰好投 3.2局失1分首勝再等等

相關新聞

MLB／靠史密斯賺到多1打席 大谷翔平9局敲安驚險推進連50場上壘

大谷翔平上壘紀錄告急之際，道奇隊在第九局、兩出局後為他爭取到多一次挑戰機會，而他爭氣敲出安打，推進連續50場上壘。道奇終場仍以3：4輸給洛磯隊，終止4連勝。

MLB／生涯前21戰7轟超越大谷 日媒預測村上宗隆本季54轟

白襪隊日本重砲村上宗隆再度開砲，今天對運動家隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第7支全壘打出爐，大聯盟生涯前21戰7轟刷新日本球員紀錄，但白襪打到延長11局6：7落敗。

MLB／興奮到睡不著 李灝宇升大聯盟前一夜：半夜拿球棒出來揮

效力老虎隊的23歲內野手李灝宇昨天升上大聯盟，成為史上第19位站上大聯盟的台灣選手，還原接到通知的心情，李灝宇第一時間擔心是自己做錯事，可能要被總教練罵了。

MLB／大都會教頭坦言沒人同情10連敗 球迷有權憤怒和沮喪

大都會隊近況不振，今天對小熊隊之戰6局下遭凱利（Carson Kelly）轟出3分砲，又以2：4落敗，吞下10連敗；美國媒體ESPN指出，大聯盟從1969年進入分區時代以來，只有3隊經歷2位數連敗後，還能拚進季後賽，包括去年守護者隊。

MLB／本季第6轟超越大谷登日本第一 村上宗隆：還在嘗試與調整

白襪隊日本重砲村上宗隆今天敲出本季第6轟，是一發滿貫砲，也創下旅美生涯首次3安猛打賞，幫助白襪以9：2痛宰運動家隊。

MLB／「雪の大谷」推進連49場上壘 雙安都棒打菅野智之

冷冽低溫中進行的一場比賽，道奇隊打線打得更像是主場球隊，今天以7：1擊敗洛磯隊，推進4連勝；大谷翔平5打數敲出2安打，推進連49場上壘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。