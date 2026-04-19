聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／靠史密斯賺到多1打席 大谷翔平9局敲安驚險推進連50場上壘
大谷翔平上壘紀錄告急之際，道奇隊在第九局、兩出局後為他爭取到多一次挑戰機會，而他爭氣敲出安打，推進連續50場上壘。道奇終場仍以3：4輸給洛磯隊，終止4連勝。
大谷翔平此役在前八局就有兩次上壘，然而都是因為失誤，首打席因一壘手強斯頓（Troy Johnston）失誤上壘，第四打席因捕手妨礙打擊。
洛磯第九局推出瓦尼克（Victor Vodnik）把關1分領先，兩出局後史密斯（Will Smith）代打第九棒，敲出內野安打，給了大谷再一次挑戰機會，而他終於敲出此役首支安打，驚險推進上壘紀錄。
道奇此役是先占上風的一方，首局就由塔克（Kyle Tucker）敲兩分砲先馳得點，第二局魯辛（Dalton Rushing）也敲陽春砲，先發投手希恩（Emmet Sheehan）則是完成5局失2分，道奇以3：2領先進入後段戰。
第六局克萊恩（Will Klein）登板，遭洛磯連3棒敲出安打，強斯頓在一、三壘有人時以二壘打一棒逆轉戰局，道奇反倒以3：4落後，最終就以1分差落敗。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。