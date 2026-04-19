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MLB／大都會教頭坦言沒人同情10連敗 球迷有權憤怒和沮喪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會苦吞10連敗，總教練門多薩也無奈。 美聯社
大都會苦吞10連敗，總教練門多薩也無奈。 美聯社

大都會隊近況不振，今天對小熊隊之戰6局下遭凱利（Carson Kelly）轟出3分砲，又以2：4落敗，吞下10連敗；美國媒體ESPN指出，大聯盟從1969年進入分區時代以來，只有3隊經歷2位數連敗後，還能拚進季後賽，包括去年守護者隊。

大都會8日擊敗響尾蛇隊，當時拚出4連勝，開季前11戰7勝4敗，接下來再也不知贏球滋味，10連敗不但是隊史4月最差紀錄，10場比賽只得18分也是近8年最慘，目前戰績在國聯墊底。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）坦言「沒有人會為我們感到難過」，球隊表現不佳，必須繼續前進，還有5個半月的時間可以改變命運。

門多薩認為，不是進攻就是先發投手出問題，無法投打同時有好表現，成為連敗主因。

大都會今天輸球後，在國聯東區落後排名第1的勇士隊6.5場勝差，門多薩被問到大都會球迷現在的心情，他說：「他們有權感到憤怒和沮喪，可以理解這種感受，如果我是粉絲也會生氣。」

大聯盟 ESPN 小熊隊

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