MLB／天使隊史安打王安德森逝世 曾為2002年奪冠功臣

美國職棒大聯盟MLB天使隊史安打王安德森（Garret Anderson）的家屬證實，他於本月16日去世，享壽53歲。

安德森的妻子告訴美國體育媒體ESPN，丈夫死於心臟病發。

2002年世界大賽第7戰，安德森在3局下敲出帶有3分打點二壘安打，幫助當時的安那罕天使以4比1擊敗舊金山巨人，贏得隊史首座世界大賽冠軍，也是迄今唯一一冠。

這支安德森曾效力15個賽季的球隊已經改名為洛杉磯天使，他職業生涯晚期還待過亞特蘭大勇士、洛杉磯道奇。

安德森在天使隊生涯打擊率為2成96，並扛出272發全壘打，至今仍保持隊史多項紀錄，其中包含安打（2368支）、二壘安打（489支）、打點（1292分），他更於2016年入選天使隊名人堂。

洛杉磯天使隊計劃在本季剩餘的比賽中，讓球員佩戴紀念臂章，以此緬懷安德森。