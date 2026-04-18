聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／天使隊史安打王安德森逝世 曾為2002年奪冠功臣
美國職棒大聯盟MLB天使隊史安打王安德森（Garret Anderson）的家屬證實，他於本月16日去世，享壽53歲。
安德森的妻子告訴美國體育媒體ESPN，丈夫死於心臟病發。
2002年世界大賽第7戰，安德森在3局下敲出帶有3分打點二壘安打，幫助當時的安那罕天使以4比1擊敗舊金山巨人，贏得隊史首座世界大賽冠軍，也是迄今唯一一冠。
這支安德森曾效力15個賽季的球隊已經改名為洛杉磯天使，他職業生涯晚期還待過亞特蘭大勇士、洛杉磯道奇。
安德森在天使隊生涯打擊率為2成96，並扛出272發全壘打，至今仍保持隊史多項紀錄，其中包含安打（2368支）、二壘安打（489支）、打點（1292分），他更於2016年入選天使隊名人堂。
洛杉磯天使隊計劃在本季剩餘的比賽中，讓球員佩戴紀念臂章，以此緬懷安德森。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。