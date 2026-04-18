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MLB／天使隊史安打王安德森逝世 曾為2002年奪冠功臣

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導
安德森。 美聯社資料照
安德森。 美聯社資料照

美國職棒大聯盟MLB天使隊史安打王安德森（Garret Anderson）的家屬證實，他於本月16日去世，享壽53歲。

安德森的妻子告訴美國體育媒體ESPN，丈夫死於心臟病發。

2002年世界大賽第7戰，安德森在3局下敲出帶有3分打點二壘安打，幫助當時的安那罕天使以4比1擊敗舊金山巨人，贏得隊史首座世界大賽冠軍，也是迄今唯一一冠。

這支安德森曾效力15個賽季的球隊已經改名為洛杉磯天使，他職業生涯晚期還待過亞特蘭大勇士、洛杉磯道奇。

安德森在天使隊生涯打擊率為2成96，並扛出272發全壘打，至今仍保持隊史多項紀錄，其中包含安打（2368支）、二壘安打（489支）、打點（1292分），他更於2016年入選天使隊名人堂。

洛杉磯天使隊計劃在本季剩餘的比賽中，讓球員佩戴紀念臂章，以此緬懷安德森。

美國 世界大賽 舊金山

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