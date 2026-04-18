MLB／教士傳將賣給切爾西老闆 39億美元售價創聯盟紀錄

美國媒體今天報導，MLB聖地牙哥教士即將以39億美元（約新台幣1227億元）創紀錄價格出售，買家為英超切爾西足球俱樂部共同所有人費里希安諾及其妻子瓊斯。

華爾街日報（The Wall Street Journal）是最先披露該項出售金額的媒體，若交易達成將打破美國職棒大聯盟MLB球隊最高售價紀錄，超越2020年億萬富豪柯恩（Steve Cohen）買下紐約大都會創下的24億美元金額。

據報導，費里希安諾（Jose E. Feliciano）將被指定為實際控制人。費里希安諾現年53歲，來自波多黎各，是加州私募股權公司Clearlake Capital共同創辦人及管理合夥人。

費里希安諾的妻子瓊斯（Kwanza Jones）則是媒體暨個人發展公司Supercharged執行長。

華爾街日報引述知情人士所言指出，預計這項交易將於下週初宣布，並須獲得75%的MLB球團老闆同意。