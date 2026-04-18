快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／吉田正尚代打敲出再見安 受制紅襪人才濟濟難穩定先發

聯合新聞網／ 綜合外電報導
吉田正尚延長10局關鍵時刻代打上陣，敲出再見安打。 法新社
吉田正尚延長10局關鍵時刻代打上陣，敲出再見安打。 法新社

波士頓紅襪日籍野手吉田正尚再度用關鍵一擊證明自身價值，在今天主場迎戰底特律老虎的比賽中，雖未列入先發名單，但於延長10局關鍵時刻代打上陣，敲出再見安打，幫助球隊以戲劇性方式收下勝利。

這場比賽雙方一路鏖戰至延長賽仍0：0僵持，紅襪在10局下把握住1出局一、三壘機會，教練團選擇派上吉田代打。面對老虎投手維斯特（Will Vest）的速球，吉田將球強勁擊向地面，形成高彈跳越過內野防線的安打，在對方採用五人內野佈陣下仍成功突破防守，形成右外野方向的致勝一擊，終結比賽。

這不僅是吉田大聯盟生涯首支再見安打，也再次展現他在關鍵時刻的擊球能力。賽後他在場邊受訪時表示：「當下只想著幫球隊拿下那1分，不管怎樣都要把球打進場內製造機會，上場前我也讓自己維持比賽狀態，隨時準備好。」

儘管近期手感火燙，吉田在球隊外野競爭激烈的情況下，仍經常無法固定先發。紅襪目前外野陣容人才濟濟，包括安東尼（Roman Anthony）、杜蘭（Jarren Duran）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）與拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）等人，連同指定打擊位置形成高度競爭，也使吉田的出賽機會相對受限。

對此，總教練柯拉（Alex Cora）坦言自己很理解球員的心情：「這樣的狀況確實不容易，我能理解他想要更多上場時間的心情。」但柯拉也高度肯定吉田的職業態度，「他始終做好準備，是一位非常出色的隊友。我們每天都看到他進行守備和跑壘訓練，他一直都處在可以上場的狀態，本季至今的表現也相當出色。」

事實上，吉田近期狀態穩定，包含此戰在內已連續6場比賽敲出安打，打擊率提升至0.310，即便多以替補身份出賽，仍持續繳出高效率表現，成為紅襪不可或缺的進攻拼圖。

這場關鍵勝利也為紅襪主場7連戰開出好彩頭，接下來還將迎戰洋基等強敵。吉田賽後表示：「能在主場打出這樣有氣勢的比賽很重要，接下來的系列賽都會很艱難，能先拿下第一場真的很好。」

相關新聞

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」生涯首度升上大聯盟，今天在客場對上波士頓紅襪隊之戰就獲得先發機會，擔任先發第8棒、三壘手，3打數沒有敲出安打，守備上則有精彩表現也發生1次失誤；最終紅襪在延長賽10局下靠吉田正尚代打敲再見安打，以1：0擊敗老虎。

MLB／「雪の大谷」推進連49場上壘 雙安都棒打菅野智之

冷冽低溫中進行的一場比賽，道奇隊打線打得更像是主場球隊，今天以7：1擊敗洛磯隊，推進4連勝；大谷翔平5打數敲出2安打，推進連49場上壘。

MLB／本季第6轟超越大谷登日本第一 村上宗隆：還在嘗試與調整

白襪隊日本重砲村上宗隆今天敲出本季第6轟，是一發滿貫砲，也創下旅美生涯首次3安猛打賞，幫助白襪以9：2痛宰運動家隊。

MiLB／怪力平飛砲！柯敬賢調整揮棒動作有成效 本季首轟外加猛打賞

旅美洛杉磯道奇隊19歲野手柯敬賢今年球季雖然較晚投入實戰，但調整揮棒動作收到成效，今天本季1A第2場出賽就開轟，單場敲3...

MLB／老虎升上李灝宇因右打+賽程考量 教頭對他的期待不只打擊

23歲「台灣怪力男」李灝宇首度升上大聯盟，今天已在面對紅襪隊的比賽先發，演出生涯處女秀。老虎隊教頭辛區（A.J. Hinch）初步規畫在面對左投時安排他先發，但對他的期待不只打擊，還包括他的守備。

MLB／吉田正尚代打敲出再見安 受制紅襪人才濟濟難穩定先發

波士頓紅襪日籍野手吉田正尚再度用關鍵一擊證明自身價值，在今天主場迎戰底特律老虎的比賽中，雖未列入先發名單，但於延長10局關鍵時刻代打上陣，敲出再見安打，幫助球隊以戲劇性方式收下勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。