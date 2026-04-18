MLB／吉田正尚代打敲出再見安 受制紅襪人才濟濟難穩定先發

波士頓紅襪日籍野手吉田正尚再度用關鍵一擊證明自身價值，在今天主場迎戰底特律老虎的比賽中，雖未列入先發名單，但於延長10局關鍵時刻代打上陣，敲出再見安打，幫助球隊以戲劇性方式收下勝利。

這場比賽雙方一路鏖戰至延長賽仍0：0僵持，紅襪在10局下把握住1出局一、三壘機會，教練團選擇派上吉田代打。面對老虎投手維斯特（Will Vest）的速球，吉田將球強勁擊向地面，形成高彈跳越過內野防線的安打，在對方採用五人內野佈陣下仍成功突破防守，形成右外野方向的致勝一擊，終結比賽。

這不僅是吉田大聯盟生涯首支再見安打，也再次展現他在關鍵時刻的擊球能力。賽後他在場邊受訪時表示：「當下只想著幫球隊拿下那1分，不管怎樣都要把球打進場內製造機會，上場前我也讓自己維持比賽狀態，隨時準備好。」

儘管近期手感火燙，吉田在球隊外野競爭激烈的情況下，仍經常無法固定先發。紅襪目前外野陣容人才濟濟，包括安東尼（Roman Anthony）、杜蘭（Jarren Duran）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）與拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）等人，連同指定打擊位置形成高度競爭，也使吉田的出賽機會相對受限。

對此，總教練柯拉（Alex Cora）坦言自己很理解球員的心情：「這樣的狀況確實不容易，我能理解他想要更多上場時間的心情。」但柯拉也高度肯定吉田的職業態度，「他始終做好準備，是一位非常出色的隊友。我們每天都看到他進行守備和跑壘訓練，他一直都處在可以上場的狀態，本季至今的表現也相當出色。」

事實上，吉田近期狀態穩定，包含此戰在內已連續6場比賽敲出安打，打擊率提升至0.310，即便多以替補身份出賽，仍持續繳出高效率表現，成為紅襪不可或缺的進攻拼圖。

這場關鍵勝利也為紅襪主場7連戰開出好彩頭，接下來還將迎戰洋基等強敵。吉田賽後表示：「能在主場打出這樣有氣勢的比賽很重要，接下來的系列賽都會很艱難，能先拿下第一場真的很好。」