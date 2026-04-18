快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／千賀滉大又崩盤！3.1局狂失7分 大都會慘吞9連敗創22年來最差

聯合新聞網／ 綜合外電報導
千賀滉大連續兩場先發都大崩盤。 路透社
千賀滉大連續兩場先發都大崩盤。 路透社

紐約大都會日籍投手千賀滉大近期狀態持續低迷，在今天客場對戰芝加哥小熊的比賽中先發登板，僅投3又1/3局便被敲出6支安打、狂失7分（其中6分自責），慘收本季第2敗，也讓球隊苦吞難堪的9連敗，創下隊史近22年來最長連敗紀錄。

肩負止敗重任登板的千賀，一開局就遭遇亂流。首局在1出局後先是投出保送、再被擊出安打形成一、三壘有人，雖然成功三振哈普（Ian Happ），但隨後仍被鈴木誠也敲出右外野適時安打失掉先制分。緊接著又遭巴勒斯特羅斯（Moises Ballesteros）轟出左外野三分砲，單局失掉4分。

第2局隊友雖回敬3分支援，但千賀未能穩住局面，在1出局一壘有人時，被霍納（Nico Hoerner）擊出左外野兩分砲，失分迅速擴大至6分。第3局他靠雙殺守住危機，但第4局1出局後被史旺森（Dansby Swanson）擊出內野安打後退場，留下的跑者隨後靠失誤回到本壘，讓千賀帳面失分來到7分。

此役千賀共投65球，其中37球為好球，最快球速達157公里，送出3次三振與3次保送，但也挨了2發全壘打，防禦率一口氣暴增至8.83。更令人憂心的是，他在前一場對奧克蘭運動家的先發中，同樣僅投不到3局便失掉7分，連續兩場比賽徹底崩盤。

大都會隊總教練門多薩（Carlos Mendoza）坦言，千賀與開季初期判若兩人，「他在球季初的表現其實相當不錯，春訓後前幾場比賽展現出很好的內容，但最近兩場先發，幾乎看不到他原本想要對打者展現的攻擊性。」對於下一場是否調整輪值，門多薩則表示仍需與總管史登斯（David Stearns）及投手教練團討論後再做決定。

在球隊戰績與個人表現雙雙下滑的情況下，關於千賀未來動向的討論也開始浮上檯面。美國媒體報導指出，小熊可能對千賀產生興趣，甚至傳出潛在交易方案，內容為以外野新秀凱普利（Kane Kepley）與年輕右投佛羅倫提諾（Jostin Florentino）作為籌碼進行1換2交易。

報導分析指出，大都會可能將千賀視為具有交易價值的資產，趁其市場評價仍具吸引力時換取未來潛力新秀，以避免戰績持續下滑影響價值。不過此筆交易仍屬推測階段，尚未有具體進展。

若交易成真，千賀將有機會加入小熊，與鈴木誠也、今永昇太組成日籍三本柱，與洛杉磯道奇的大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希形成另一股日籍勢力對抗格局。

然而對千賀而言，當務之急仍是找回投球節奏，擺脫連續爆炸的陰霾。如何在下一場先發止跌回穩，不僅攸關個人地位，也將直接影響大都會本季後續的戰局走向。

相關新聞

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」生涯首度升上大聯盟，今天在客場對上波士頓紅襪隊之戰就獲得先發機會，擔任先發第8棒、三壘手，3打數沒有敲出安打，守備上則有精彩表現也發生1次失誤；最終紅襪在延長賽10局下靠吉田正尚代打敲再見安打，以1：0擊敗老虎。

MLB／「雪の大谷」推進連49場上壘 雙安都棒打菅野智之

冷冽低溫中進行的一場比賽，道奇隊打線打得更像是主場球隊，今天以7：1擊敗洛磯隊，推進4連勝；大谷翔平5打數敲出2安打，推進連49場上壘。

MLB／本季第6轟超越大谷登日本第一 村上宗隆：還在嘗試與調整

白襪隊日本重砲村上宗隆今天敲出本季第6轟，是一發滿貫砲，也創下旅美生涯首次3安猛打賞，幫助白襪以9：2痛宰運動家隊。

MiLB／怪力平飛砲！柯敬賢調整揮棒動作有成效 本季首轟外加猛打賞

旅美洛杉磯道奇隊19歲野手柯敬賢今年球季雖然較晚投入實戰，但調整揮棒動作收到成效，今天本季1A第2場出賽就開轟，單場敲3...

MLB／老虎升上李灝宇因右打+賽程考量 教頭對他的期待不只打擊

23歲「台灣怪力男」李灝宇首度升上大聯盟，今天已在面對紅襪隊的比賽先發，演出生涯處女秀。老虎隊教頭辛區（A.J. Hinch）初步規畫在面對左投時安排他先發，但對他的期待不只打擊，還包括他的守備。

MLB／吉田正尚代打敲出再見安 受制紅襪人才濟濟難穩定先發

波士頓紅襪日籍野手吉田正尚再度用關鍵一擊證明自身價值，在今天主場迎戰底特律老虎的比賽中，雖未列入先發名單，但於延長10局關鍵時刻代打上陣，敲出再見安打，幫助球隊以戲劇性方式收下勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。