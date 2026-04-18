MLB／千賀滉大又崩盤！3.1局狂失7分 大都會慘吞9連敗創22年來最差

紐約大都會日籍投手千賀滉大近期狀態持續低迷，在今天客場對戰芝加哥小熊的比賽中先發登板，僅投3又1/3局便被敲出6支安打、狂失7分（其中6分自責），慘收本季第2敗，也讓球隊苦吞難堪的9連敗，創下隊史近22年來最長連敗紀錄。

肩負止敗重任登板的千賀，一開局就遭遇亂流。首局在1出局後先是投出保送、再被擊出安打形成一、三壘有人，雖然成功三振哈普（Ian Happ），但隨後仍被鈴木誠也敲出右外野適時安打失掉先制分。緊接著又遭巴勒斯特羅斯（Moises Ballesteros）轟出左外野三分砲，單局失掉4分。

第2局隊友雖回敬3分支援，但千賀未能穩住局面，在1出局一壘有人時，被霍納（Nico Hoerner）擊出左外野兩分砲，失分迅速擴大至6分。第3局他靠雙殺守住危機，但第4局1出局後被史旺森（Dansby Swanson）擊出內野安打後退場，留下的跑者隨後靠失誤回到本壘，讓千賀帳面失分來到7分。

此役千賀共投65球，其中37球為好球，最快球速達157公里，送出3次三振與3次保送，但也挨了2發全壘打，防禦率一口氣暴增至8.83。更令人憂心的是，他在前一場對奧克蘭運動家的先發中，同樣僅投不到3局便失掉7分，連續兩場比賽徹底崩盤。

大都會隊總教練門多薩（Carlos Mendoza）坦言，千賀與開季初期判若兩人，「他在球季初的表現其實相當不錯，春訓後前幾場比賽展現出很好的內容，但最近兩場先發，幾乎看不到他原本想要對打者展現的攻擊性。」對於下一場是否調整輪值，門多薩則表示仍需與總管史登斯（David Stearns）及投手教練團討論後再做決定。

在球隊戰績與個人表現雙雙下滑的情況下，關於千賀未來動向的討論也開始浮上檯面。美國媒體報導指出，小熊可能對千賀產生興趣，甚至傳出潛在交易方案，內容為以外野新秀凱普利（Kane Kepley）與年輕右投佛羅倫提諾（Jostin Florentino）作為籌碼進行1換2交易。

報導分析指出，大都會可能將千賀視為具有交易價值的資產，趁其市場評價仍具吸引力時換取未來潛力新秀，以避免戰績持續下滑影響價值。不過此筆交易仍屬推測階段，尚未有具體進展。

若交易成真，千賀將有機會加入小熊，與鈴木誠也、今永昇太組成日籍三本柱，與洛杉磯道奇的大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希形成另一股日籍勢力對抗格局。

然而對千賀而言，當務之急仍是找回投球節奏，擺脫連續爆炸的陰霾。如何在下一場先發止跌回穩，不僅攸關個人地位，也將直接影響大都會本季後續的戰局走向。