MLB／本季第6轟超越大谷登日本第一 村上宗隆：還在嘗試與調整

白襪隊日本重砲村上宗隆今天敲出本季第6轟，是一發滿貫砲，也創下旅美生涯首次3安猛打賞，幫助白襪以9：2痛宰運動家隊。

村上在美職長程砲火依舊，但打擊率低於2成，且面對快速球成績不好，引發外界擔憂。不過村上今天鎖定對手98.2英里（約158公里）四縫線速球，掃出中外野大牆，飛行距離431英尺，擊球初速114.1英里。

村上本場比賽5打數3安打，吞下2K，打擊率回升至2成，OPS值0.838，目前累積6轟超越大谷翔平的5轟，暫居大聯盟日本球員最多。

談到這發滿貫砲的手感，村上說，「第一打席因為揮棒有點猶豫，結果被三振，所以後面上場就告訴自己不要再那樣。」

對於外界認為他不擅長對付快速球，村上表示，「能打出這種結果，對我來說真的很開心。我一直帶著自己能打的信心面對打席，雖然還在不斷嘗試與調整，但希望把這種打席累積得更多。」

村上登上大聯盟就連3戰開轟，之後經歷一段小低潮，談到現在與開季時的不同，村上認為：「能耐心面對自己的打擊，慢慢讓狀態回升，這點讓我很開心。現在的成果跟當時那3發全壘打不一樣，是經過調整後慢慢累積出來的。」