MiLB／怪力平飛砲！柯敬賢調整揮棒動作有成效 本季首轟外加猛打賞

旅美洛杉磯道奇隊19歲野手柯敬賢今年球季雖然較晚投入實戰，但調整揮棒動作收到成效，今天本季1A第2場出賽就開轟，單場敲3安，連2場出賽有長打。

19歲的柯敬賢長打火力備受球隊期待，今年球團協助調整打擊姿勢和機制，希望提升長打火力，待動作更穩定後才投入實戰。台灣時間17日首場小聯盟1A出賽，單場敲2安包括1支二壘打；今天與科羅拉多洛磯隊比賽，柯敬賢先發扛4棒、守右外野。

柯敬賢今天1局下敲出內野滾地球，4局下敲出二壘方向安打，6局下球隊0比1落後時，柯敬賢開轟、陽春砲幫助球隊扳平比數，為個人本季首轟，也是個人生涯在小聯盟1A層級首轟。

柯敬賢8局下敲出右外野方向安打，再靠著接連暴投、滾地球，替球隊跑回分數；柯敬賢今天總計4打數敲出3支安打，貢獻1分打點，跑回2得分；不過，道奇隊終場以4比5吞敗。