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MiLB／張弘稜高A奪救援成功 陳柏毓2A先發挨轟無關勝敗

中央社／ 台北18日電
張弘稜。資料照
張弘稜。資料照

旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜今天在高階1A後援登板，投4局挨轟共失2分，拿下本季首次救援成功；海盜隊2A投手陳柏毓先發投4局挨2轟，失掉2分責失分、無關勝敗。

24歲台灣投手張弘稜今年球季從高階1A出發，賽前兩場出賽1場先發、1場後援，今天與紐約大都會隊高階1A交手，5局打完海盜隊1比0領先，張弘稜6下接替登板後援。

張弘稜先觸身球保送首名打者，接著及時回穩，連抓3個出局數，沒讓對手延續攻勢，7局下被首名打者敲出二壘打、暴投讓跑者上到三壘，再被敲出高飛犧牲打失掉1分，接著投出三振、讓打者敲出投手方向滾地球出局，沒有擴大失分危機。

8局下2人出局後，張弘稜被瓦伊特（Mitch Voit）敲出陽春砲失分，9局下2人出局後雖有投出四壞保送，但沒有多掉分數，替球隊守住勝利。

張弘稜今天總計用54球投4局，被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出3次三振，失掉2分責失分，球隊終場以3比2搶勝，張弘稜拿下個人本季首次救援成功。

陳柏毓。圖中華職棒提供
陳柏毓。圖中華職棒提供

海盜隊2A今天派出台灣投手陳柏毓先發對波士頓紅襪隊2A，陳柏毓1局上先連續投出2次四壞保送，但沒有掉分，2局讓對手3上3下。

3局上陳柏毓靠著三振連抓2個出局數，接著被阿里亞斯（Franklin Arias）敲出陽春砲，再讓下一棒打者敲出三壘方向滾地球出局。

4局上1人出局後陳柏毓再被羅沙里歐（RonaldRosario）敲出陽春砲失分，但沒有擴大失分危機，今天總計用64球投4局，被敲出2轟，投出4次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以5比3搶勝，陳柏毓無關勝敗。

海盜 張弘稜 陳柏毓

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