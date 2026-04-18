MLB／李灝宇上大聯盟有任務 老虎教頭點名應付左投

底特律老虎隊今天將台灣野手李灝宇升上大聯盟（MLB），也完成初登場，總教練辛區（A.J. Hinch）表示，主要考量是球隊接下來會遇到不少左投，右打的李灝宇有機會上場。

當美職老虎隊23歲野手李灝宇首次站上打擊區時，主播介紹他是來自台灣的好手，今天在大聯盟的初登場總計3打數未敲安，但展現強勁擊球內容；球隊則以0比1在延長賽敗給紅襪隊。

李灝宇今年因季前受傷較晚開季，先在1A打過3場復健賽後才回到3A。3A總計6場出賽、26打數敲出4支安打，包含台灣時間16日敲出個人本季小聯盟首轟。

老虎隊今天將內野工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）放進10天傷兵名單，在小聯盟的新秀中選擇李灝宇升上大聯盟，根據大聯盟官網報導，總教練辛區表示：「我們對李灝宇能在大聯盟初試啼聲感到非常興奮，過去幾個賽季的春訓他都在陣中。他擊球強勁，能提供出色的防守，是一位很棒的球員。」

辛區也指出，評估到球隊今起的12場比賽中，有6場可能遇到對方派出左投先發，「他很可能會在這些比賽中頻繁上場。」