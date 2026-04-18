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MLB／洋基麥馬漢開季烙賽今敲致勝2分砲 白飯哥：他是棒球員

聯合新聞網／ 綜合報導
麥馬漢。 美聯社
麥馬漢。 美聯社

洋基隊今天在主場迎戰皇家隊，開季大低潮的三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）在8局下轟出致勝2分砲，幫助洋基以4：2拿下勝利。

4局下洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）轟2分砲，洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）先發繳出6局1失分（0自責）好投。

皇家8局上靠著義大利強打帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）陽春砲追平，麥馬漢8局下代打上陣，敲出反方向2分砲，這是他本季首轟，也是本場比賽的致勝轟。

麥馬漢今天賽前打擊率僅0.119，OPS值0.379。對於成為致勝英雄，麥馬漢賽後直言，「我的心態一直都一樣，就是上場把比賽贏下來。能和一起奮戰的隊友慶祝，真的很開心。」

萊斯也稱讚麥馬漢，「我看到他為此付出的所有努力，他是一名棒球員。」

洋基 皇家

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