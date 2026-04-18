MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」李灝宇生涯首度升上大聯盟，今天在客場對上波士頓紅襪隊之戰就獲得先發機會，擔任先發第8棒、三壘手，3打數沒有敲出安打，守備上則有精彩表現也發生1次失誤；最終紅襪在延長賽10局下靠吉田正尚代打敲再見安打，以1：0擊敗老虎。

李灝宇在旅美第6個球季接到升大聯盟的通知，今天身披老虎50號球衣登上芬威球場，迎接生涯初登場，先發上陣面對紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

李灝宇生涯首打席在3局上成為首名打者，敲出右外野飛球出局，5局上則是在2出局後上場，揮出中外野方向的深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，擊球初速101英哩，飛行距離376英尺，8局上第三打席則是遭到三振出局。

紅襪打線今天前6局僅敲2安，李灝宇直到7局下等到生涯首次大聯盟守備機會，2出局後面對杜蘭（Jarren Duran）擊出的三、游間滾地球，雖第一時間接球傳一壘，但差了一步讓對手跑成內野安打，下一棒拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再敲三壘滾地球，李灝宇以精彩的守備抓下出局數，化解二壘有人的危機。

老虎此戰首局敲出2支安打但沒有得分，之後就被蘇亞雷斯完全遭封鎖，僅靠1次保送上壘，直到9局上紅襪換上第二任投手查普曼（Aroldis Chapman），老虎在2出局後攻占一、三壘，但格勒（Dillon Dingler）遭查普曼101.3英哩（約163公里）的火球三振。

9局下紅襪進攻，2出局後史托瑞（Trevor Story）擊出游擊方向彈跳球，李灝宇接球後傳一壘發生失誤，把超前分送上壘，但下一棒杜蘭再敲三壘滾地球，李灝宇穩穩抓下該局第3個出局數，讓比賽以0：0進入延長賽。

10局下紅襪二壘跑者杜蘭靠投手暴投衝上三壘，老虎捕手傳三壘欲抓跑者，李灝宇沒能確實將球接近手套中，投手韋斯特（Will Vest）抓下第一個局數後又投出保送，形成一、三壘有人，吉田正尚代打敲出右外野再見安打，紅襪以1：0勝出。

李灝宇的生涯初登場打滿全場，3次打擊機會都是面對蘇亞雷斯，生涯首安還沒出現，守備上則是發生1次失誤，但也展現長傳臂力。