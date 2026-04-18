快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」李灝宇生涯首度升上大聯盟，今天在客場對上波士頓紅襪隊之戰就獲得先發機會，擔任先發第8棒、三壘手，3打數沒有敲出安打，守備上則有精彩表現也發生1次失誤；最終紅襪在延長賽10局下靠吉田正尚代打敲再見安打，以1：0擊敗老虎。

李灝宇在旅美第6個球季接到升大聯盟的通知，今天身披老虎50號球衣登上芬威球場，迎接生涯初登場，先發上陣面對紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

李灝宇生涯首打席在3局上成為首名打者，敲出右外野飛球出局，5局上則是在2出局後上場，揮出中外野方向的深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，擊球初速101英哩，飛行距離376英尺，8局上第三打席則是遭到三振出局。

紅襪打線今天前6局僅敲2安，李灝宇直到7局下等到生涯首次大聯盟守備機會，2出局後面對杜蘭（Jarren Duran）擊出的三、游間滾地球，雖第一時間接球傳一壘，但差了一步讓對手跑成內野安打，下一棒拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再敲三壘滾地球，李灝宇以精彩的守備抓下出局數，化解二壘有人的危機。

老虎此戰首局敲出2支安打但沒有得分，之後就被蘇亞雷斯完全遭封鎖，僅靠1次保送上壘，直到9局上紅襪換上第二任投手查普曼（Aroldis Chapman），老虎在2出局後攻占一、三壘，但格勒（Dillon Dingler）遭查普曼101.3英哩（約163公里）的火球三振。

9局下紅襪進攻，2出局後史托瑞（Trevor Story）擊出游擊方向彈跳球，李灝宇接球後傳一壘發生失誤，把超前分送上壘，但下一棒杜蘭再敲三壘滾地球，李灝宇穩穩抓下該局第3個出局數，讓比賽以0：0進入延長賽。

10局下紅襪二壘跑者杜蘭靠投手暴投衝上三壘，老虎捕手傳三壘欲抓跑者，李灝宇沒能確實將球接近手套中，投手韋斯特（Will Vest）抓下第一個局數後又投出保送，形成一、三壘有人，吉田正尚代打敲出右外野再見安打，紅襪以1：0勝出。

李灝宇的生涯初登場打滿全場，3次打擊機會都是面對蘇亞雷斯，生涯首安還沒出現，守備上則是發生1次失誤，但也展現長傳臂力。

大聯盟 李灝宇 老虎 紅襪 吉田正尚

延伸閱讀

MiLB／李灝宇回3A首打席敲安 鄭宗哲敲本季首支三壘打

MLB／「台灣➛大聯盟」史上第19人 李灝宇生涯初登場先發8棒、三壘手

MLB／山本由伸7.2局失1分無關勝敗 大谷翔平獲敬遠連48場上壘

日職／林安可4打數無安打 宋家豪1球抓2出局數奪本季第2勝

相關新聞

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」生涯首度升上大聯盟，今天在客場對上波士頓紅襪隊之戰就獲得先發機會，擔任先發第8棒、三壘手，3打數沒有敲出安打，守備上則有精彩表現也發生1次失誤；最終紅襪在延長賽10局下靠吉田正尚代打敲再見安打，以1：0擊敗老虎。

MLB／老虎升上李灝宇因右打+賽程考量 教頭對他的期待不只打擊

23歲「台灣怪力男」李灝宇首度升上大聯盟，今天已在面對紅襪隊的比賽先發，演出生涯處女秀。老虎隊教頭辛區（A.J. Hinch）初步規畫在面對左投時安排他先發，但對他的期待不只打擊，還包括他的守備。

MLB／「台灣➛大聯盟」史上第19人 李灝宇生涯初登場先發8棒、三壘手

「歡迎來到大聯盟，灝宇！」底特律老虎隊正式公布，今天將23歲內野手、「台灣怪力男」李灝宇升上大聯盟，成為史上第19位台灣選手，也是第7位野手，並且生涯初登場就先發上陣，對上紅襪隊擔任先發第8棒、三壘手。

MLB／鄧愷威好投獲太空人教頭稱讚 休士頓媒體：使用方式仍未知

太空人隊今天推派前富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）先發，但他只撐3.2局就退場。包含鄧愷威在內的3名牛棚投手吃完剩下局數，表現獲得太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）稱讚。

MiLB／「怪力男」李灝宇有望升大聯盟 成台灣史上第19人

美國職業棒球底特律老虎隊23歲野手「台灣怪力男」李灝宇有望升大聯盟（MLB），成為台灣史上第19人、第7名野手；老虎明天...

MLB／「前道奇少主」退場怒摔手套！教士投手傷兵滿營仍豪取8連勝

「前道奇少主」布勒（Walker Buehler）休賽季與教士隊簽小聯盟合約，在教士投手傷兵不斷的情況下，成為先發輪值一員。今天面對水手隊，布勒繳出5局失2分好投，但退場時卻怒摔手套。教士終場以5：2贏球，收下8連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。