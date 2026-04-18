MLB／老虎升上李灝宇因右打+賽程考量 教頭對他的期待不只打擊

23歲「台灣怪力男」李灝宇首度升上大聯盟，今天已在面對紅襪隊的比賽先發，演出生涯處女秀。老虎隊教頭辛區（A.J. Hinch）初步規畫在面對左投時安排他先發，但對他的期待不只打擊，還包括他的守備。

老虎三壘手麥金斯崔（Zach McKinstry）因左髖部、腹部傷情進入傷兵名單，將李灝宇拉上大聯盟。對於麥金斯崔的歸期，辛區表示，希望他能以最少天數回來，「我們希望他能快點回來，之後會有更多評估，我想今天狀況已經比昨天好很多，但確實還需要多點休息時間來復原。」

選擇升上李灝宇，辛區指出，是因為考量接下來的賽程與李灝宇的能力，所做出的決定，「他是右打，而接下來12場比賽有6場要碰上先發左投，所以他可能會在這些比賽先發，面對右投時，則是可能會也可能不會先發，我們會再根據陣容調整。」

李灝宇本季在3A出賽6場，26打數敲出4安打、1轟，打擊率只有1成54，然而辛區說：「他的打擊優於數據所呈現，他能把球打得強勁，也能很好判讀哪些球該攻擊。確保自己揮擊的是對的球，這在一位選手從3A轉換到大聯盟會是關鍵。」

辛區也提到，「很多焦點都放在他的打擊上，因為他的擊球力道夠強、能把球打得很遠，但我也很喜歡他的整體表現，他的球感很好，能夠策動雙殺，也在兩個守位上都有絕佳的第一步反應。」