MLB／「台灣➛大聯盟」史上第19人 李灝宇生涯初登場先發8棒、三壘手

「歡迎來到大聯盟，灝宇！」底特律老虎隊正式公布，今天將23歲內野手、「台灣怪力男」李灝宇升上大聯盟，成為史上第19位台灣選手，也是第7位野手，並且生涯初登場就先發上陣，對上紅襪隊擔任先發第8棒、三壘手。

李灝宇去年季後被老虎隊放進40人名單中，今年迎接生涯第6個旅美球季，首次以40人名單身份參與大聯盟春訓，之後離隊加入中華隊參與世界棒球經典賽（WBC），但在熱身賽時因左側腹斜肌輕微拉傷，在老虎球隊的評估之下，讓他退出經典賽參賽。

李灝宇無緣個人首次經典賽，之後返美繼續備戰新球季，傷勢復原後於4月先在1A進行3場復健賽，7日回到3A正式展開新球季，目前在3A出賽6場，26打數敲出4支安打，包括1發全壘打。

如今大聯盟開季不到一個月，今天傳出好消息，李灝宇生涯首度被升上大聯盟，是繼去年的鄭宗哲後，連續兩年有台灣野手登大聯盟，也是目前太空人隊投手鄧愷威後，本季第2位大聯盟「台灣囡仔」，老虎隊史繼倪福德（2009-2010）之後的第二位大聯盟台將。

今天老虎隊作客波士頓，在台灣時間早上7點15分對上紅襪隊，將對決左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），李灝宇生涯首度登上大聯盟就獲得先發機會。