MiLB／「怪力男」李灝宇有望升大聯盟 成台灣史上第19人

美國職業棒球底特律老虎隊23歲野手「台灣怪力男」李灝宇有望升大聯盟（MLB），成為台灣史上第19人、第7名野手；老虎明天上午對戰波士頓紅襪隊，李灝宇有機會先發出賽。

根據MLB賽程，老虎（Detroit Tigers）台灣時間明天上午7時15分交手紅襪（Boston Red Sox），如果沒意外，有機會看到李灝宇先發出賽，完成生涯MLB初亮相。

李灝宇2021年與美職費城費城人隊（PhiladelphiaPhillies）簽約、展開旅美生涯，2023年被交易轉戰老虎，2025年整季在美職小聯盟（MiLB）3A出賽，單季敲14發全壘打，打擊率2成43。

李灝宇今年季前被選入世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊，但在日本宮崎打官辦熱身賽時側腹輕微拉傷退出賽事，今年球季先在小聯盟1A打3場復健賽，之後回3A出賽，前一場3A出賽為16日、敲出個人本季小聯盟首轟。

李灝宇截至目前本季在3A總計6場出賽，共26打數敲出4支安打，包括1發全壘打，打擊率1成54。

李灝宇母校平鎮高級中等學校棒球隊教練稍早在社群網站臉書（Facebook）分享好消息，但經紀公司未正面回應，只說依球隊公告為主。