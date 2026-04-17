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MLB／鄧愷威好投獲太空人教頭稱讚 休士頓媒體：使用方式仍未知

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

太空人隊今天推派前富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）先發，但他只撐3.2局就退場。包含鄧愷威在內的3名牛棚投手吃完剩下局數，表現獲得太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）稱讚。

瑞恩2023年曾效力富邦悍將，2024和25年轉戰韓職韓華鷹隊，2025年吃下178.1局，今年與太空人簽下1年260萬美元合約。

今天瑞恩3.2局只被敲3安打，但投出4次保送，用了76球，失掉2分。瑞恩退場後，羅阿（Christian Roa）抓下4個出局數，但失掉第3分。儘管布魯柏（AJ Blubaugh）和鄧愷威都投出2局0失分好投，太空人還是以2：3輸球。

據《休士頓紀事報》報導，瑞恩賽後受訪時坦言，「希望能投更長一點，如果你看我過去幾年在韓國的表現，3.2局不是我正常的先發內容，第3局的表現我不太滿意，很多球種都沒競爭力。」

太空人隊總教練艾斯帕達則是稱讚牛棚的好表現，「讓我們留在這場比賽中。」

報導指出，布魯柏本季吃下12.2局已是太空人投手群第4多，鄧愷威的11.2局緊追在後，兩人都尚未經歷完整大聯盟賽季，未來使用方式仍充滿未知。截至今天，太空人牛棚防禦率全聯盟倒數第3，卻被迫承擔大量局數。若要改善整體投手表現，關鍵是先發輪值要提供更多穩定性。

鄧愷威 太空人

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