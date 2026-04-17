MLB／「前道奇少主」退場怒摔手套！教士投手傷兵滿營仍豪取8連勝

「前道奇少主」布勒（Walker Buehler）休賽季與教士隊簽小聯盟合約，在教士投手傷兵不斷的情況下，成為先發輪值一員。今天面對水手隊，布勒繳出5局失2分好投，但退場時卻怒摔手套。教士終場以5：2贏球，收下8連勝。

布勒前3局只投出1次保送，沒有被敲安打。4上被連敲2安打，但連解決3人化解危機。6上布勒再遇危機，連被敲3支安打失1分，此時被換下場休息，他怒砸手套抒發情緒。接替的投手被敲出1分打點的安打，這分要算在布勒頭上。

總計布勒用88球投5局，投出7次三振、1保送，被敲5支安打，失掉2分，防禦率4.58，成功奪下本季首勝。教士則奪下8連勝，近14場贏下12場。

教士王牌投手皮維塔（Nick Pivetta）本周稍早右手肘發炎，傷兵名單內的先發投手有皮維塔、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、坎寧（Griffin Canning）和本季報銷的達比修有。

布勒及時挺身而出，上一戰對洛磯隊6局0失分，今天又繳5局失2分好投。布勒賽後受訪時表示，「沒能把比賽收尾好，確實有點令人沮喪。不過整體來看，這次主場2場的表現，我還是很滿意。」