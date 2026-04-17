快訊

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平蟬聯打者實力榜第1 道奇「打擊三冠王」擠進前10

聯合新聞網／ 綜合報導
帕赫斯(左)、大谷翔平。 路透
帕赫斯(左)、大谷翔平。 路透

大聯盟官網今天公布打者實力排行榜，道奇大谷翔平仍高居第1，古巴外野手帕赫斯（Andy Pages）擠進前10。

大谷翔平季前打者實力榜排第1，這份榜單是今年首次更新，儘管大谷目前只有5轟，OPS值0.910，大谷仍被排在第1。

這份榜單前10名依序是大谷翔平、太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、紅雀隊華克（Jordan Walker）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、洋基萊斯（Ben Rice）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、道奇隊帕赫斯。

帕赫斯本季累積66打數，敲出27支安打（5轟）、20打點、打擊率0.409、OPS值1.148。目前安打、打點和打擊率都是全大聯盟第1。

道奇 大谷翔平

相關新聞

MLB／投21球18顆好球！鄧愷威後援2局無失分 飆速154公里

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天面對洛磯隊後援2局，共用21球、18球好球，僅被敲1安打、無失分，最快球速95.6哩（約153.9公里），鄧愷威成功凍結洛磯的分數，但太空人第八局、第九局的攻勢都空手而歸，最終仍以2：3落敗。

MLB／大谷翔平蟬聯打者實力榜第1 道奇「打擊三冠王」擠進前10

大聯盟官網今天公布打者實力排行榜，道奇隊大谷翔平仍高居第1，古巴外野手帕赫斯（Andy Pages）擠進前10。

MLB／復古款神鱒！楚奧特洋基客場連4天開轟 締史上第一人紀錄

「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）將洋基球場轟成專屬打擊練習場，今天第七局再敲一發陽春砲，這波4連戰場場開轟、合計5轟，成為史上第一位在洋基球場連4天開轟的客隊球員。

MLB／「前道奇少主」退場怒摔手套！教士投手傷兵滿營仍豪取8連勝

「前道奇少主」布勒（Walker Buehler）休賽季與教士隊簽小聯盟合約，在教士投手傷兵不斷的情況下，成為先發輪值一員。今天面對水手隊，布勒繳出5局失2分好投，但退場時卻怒摔手套。教士終場以5：2贏球，收下8連勝。

MiLB／柯敬賢獲胡金龍心法展開球季 讚嘆道奇1A新球場

19歲的道奇小聯盟外野手柯敬賢今天展開新球季，在全新啟用的1A球場比賽，「開車到球場的時候，心臟跳好快」。他春訓期間得到...

MLB／道奇文化重視正向樂觀 柯敬賢小聯盟教練也獲冠軍戒指

美國職棒道奇隊連2年奪冠，體系上下同享榮耀，小聯盟1A總教練舒梅克也獲冠軍戒指。他向中央社表示，道奇體系的文化是正向樂觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。