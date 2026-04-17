MLB／大谷翔平蟬聯打者實力榜第1 道奇「打擊三冠王」擠進前10

大聯盟官網今天公布打者實力排行榜，道奇隊大谷翔平仍高居第1，古巴外野手帕赫斯（Andy Pages）擠進前10。

大谷翔平季前打者實力榜排第1，這份榜單是今年首次更新，儘管大谷目前只有5轟，OPS值0.910，大谷仍被排在第1。

這份榜單前10名依序是大谷翔平、太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、紅雀隊華克（Jordan Walker）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、洋基萊斯（Ben Rice）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、道奇隊帕赫斯。

帕赫斯本季累積66打數，敲出27支安打（5轟）、20打點、打擊率0.409、OPS值1.148。目前安打、打點和打擊率都是全大聯盟第1。