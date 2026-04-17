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MLB／投21球18顆好球！鄧愷威後援2局無失分 飆速154公里
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天面對洛磯隊後援2局，共用21球、18球好球，僅被敲1安打、無失分，最快球速95.6哩（約153.9公里），鄧愷威成功凍結洛磯的分數，但太空人第八局、第九局的攻勢都空手而歸，最終仍以2：3落敗。
太空人此役由曾旅台效力富邦悍將隊、譯名「瑞恩」的懷斯（Ryan Weiss）先發，投3.2局失2分，被敲3安打、4保送。
太空人早早啟動牛棚，而鄧愷威在第八局、2：3落後時登板，1顆球就讓托瓦（Ezequiel Tovar）打向游擊飛球出局，面對強森（Troy Johnston）以二壘方向滾地球拿下出局數，接下來卡洛斯（Kyle Karros）再度挑戰二壘防區，二壘手亞土維（Jose Altuve）的精彩接傳完成封殺，7球完成三上三下。
鄧愷威第九局續投，連續製造兩個滾地球出局，弗里曼（Tyler Freeman）打向游擊，游擊手艾倫（Nick Allen）雖擋下仍來不及，形成一支內野安打，朗菲爾德（TJ Rumfield）打向二壘的平飛球，再由亞土維直接沒收。
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