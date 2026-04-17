MiLB／柯敬賢獲胡金龍心法展開球季 讚嘆道奇1A新球場

19歲的道奇隊小聯盟外野手柯敬賢今天展開新球季，在全新啟用的1A球場比賽，「開車到球場的時候，心臟跳好快」。他春訓期間得到前輩胡金龍指導，領悟積極進攻的心法。

小聯盟球季開打2個星期，柯敬賢春訓期間大腿輕微拉傷，留在亞利桑那基地調整動作，昨天才向1A安大略塔台蜂（Ontario Tower Buzzers）報到，今天擔任先發左外野手、第6棒。

道奇1A球隊今年搬新家，柯敬賢對豪華的球場感到驚艷。他說，從亞利桑那開車過來的路上，一直很興奮，接近球場的時候心跳加速。他印象最深刻的是球員休息區、淋浴間有如大聯盟規格。

柯敬賢去年旅美首季，在新人聯盟打出宰制等級的好成績，季中升上1A，但打擊數據不如新人聯盟亮眼，他今年春訓調整打擊動作，減少打出滾地球的機會，目標提升長打。

胡金龍。 聯合報系資料照

柯敬賢延長春訓期間，正好遇上退役球星胡金龍擔任客座教練。胡金龍是柯敬賢的大學長，2003年加入道奇小聯盟，2007年升上大聯盟，是道奇體系培養出來的台灣球星。

柯敬賢2006年出生，那時胡金龍已經在小聯盟磨練4年。柯敬賢的球探報告上，選球能力特別突出，他去年在新人聯盟有如上壘機器，出賽52場有50場上壘。今年要更上層樓，胡金龍提醒他，除了選球，更要積極進攻。

柯敬賢說，學長告訴他，站上打擊區的時候，除了第1打席多觀察，第2打席開始要有「每一球都要準備攻擊」的心態，改掉「我這球放掉，下個球再打」的習慣。胡金龍解釋，每次打席，投手可能只有一次失投球，打者態度要積極，「不要錯過最好打的那一球」。

柯敬賢心中，胡金龍是典範一樣的存在，「希望能像前輩一樣，一路從新人聯盟打到大聯盟」。他表示，春訓期間手感不太好，心情上多少有點不開心，胡金龍提醒他，不要因為表現而影響心情，每一場比賽享受棒球才是最重要的。