MLB／為幫助今井達也求助他隊 太空人主帥：不只要當他的教頭

今井達也的美國生活傳出適應不良，太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）為此找解方，主動請教其他隊上有日本球員的教練，「他們都說一樣的話：這需要時間。」艾斯帕達表示，「確定的是，我必須要主動伸出援手，不只是當一個總教練，還要當一位他可以傾訴的對象。」

今井達也因手臂疲勞進入傷兵名單，今天在太空人大金球場已經恢復傳接，他透過翻譯表示，目前感覺手臂強度已經回來，但尚未確定何時可以重返賽場。

旅美生涯從跌宕中起步，也傳出今井有諸多適應不良，包括飲食、旅行。艾斯帕達昨天受訪表示，自己為此向隊上有日本選手的教練尋求建議，想知道該如何幫助今井，而他們都說這需要一點時間。

「確定的是，必須主動伸出援手，不只當他們的總教練，還要成為他們可以傾訴的對象。」艾斯帕達表示，自己的風格是喜歡找選手進辦公室，聊聊他們的家人、朋友或其他事情，自己也很願意幫助今井適應異鄉生活，讓他在這裡感覺自在。

艾斯帕達本身來自波多黎各，憑藉棒球獎學金來到美國念大學，「我能理解今井，這必然會有一段適應期，會有很多問題想問，想找個人幫助自己、指引正確方向，我們都會站在他這邊，盡我們的能力幫助他。」