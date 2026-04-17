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MLB／復古款神鱒！楚奧特洋基客場連4天開轟 締史上第一人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊楚奧特。 美聯社
天使隊楚奧特。 美聯社

「鱒魚」楚奧特Mike Trout）將洋基球場轟成專屬打擊練習場，今天第七局再敲一發陽春砲，這波4連戰場場開轟、合計5轟，成為史上第一位在洋基球場連4天開轟的客隊球員。

天使隊今天以11：4擊敗洋基隊，楚奧特單場4度上壘，除了這發陽春砲外，還有3次四壞保送，包括第八局亞布洛（Ryan Yarbrough）在兩出局、一壘空著情況下故意四壞保送楚奧特，隨後被歐戴爾（Jo Adell）敲出滿貫砲。

洋基選擇與自己對決，連歐戴爾都說：「這不能怪他們，現在這是復古款的楚奧特，當他健康時，他的狀況就是這麼好。」

過去曾在洋基球場以客隊身分連4場開轟的選手為1972年梅貝瑞（John Mayberry Sr.），但當時包括雙重戰，為連3天、連4場開轟，楚奧特為連4天洋基客場開轟第一人；此外，加上去年在這裡的最後一場也開砲，楚奧特加入賈吉Aaron Judge）的行列，成為第二位在2009年啟用的現今洋基球場連5場開轟選手。

楚奧特表示，「賽後聽到這些紀錄，感覺真的很不真實，畢竟曾有那麼多偉大球員曾在這裡出賽，所以這真的很酷。」

楚奧特 洋基 天使 Mike Trout 賈吉 Aaron Judge

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