聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／復古款神鱒！楚奧特洋基客場連4天開轟 締史上第一人紀錄
「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）將洋基球場轟成專屬打擊練習場，今天第七局再敲一發陽春砲，這波4連戰場場開轟、合計5轟，成為史上第一位在洋基球場連4天開轟的客隊球員。
天使隊今天以11：4擊敗洋基隊，楚奧特單場4度上壘，除了這發陽春砲外，還有3次四壞保送，包括第八局亞布洛（Ryan Yarbrough）在兩出局、一壘空著情況下故意四壞保送楚奧特，隨後被歐戴爾（Jo Adell）敲出滿貫砲。
洋基選擇與自己對決，連歐戴爾都說：「這不能怪他們，現在這是復古款的楚奧特，當他健康時，他的狀況就是這麼好。」
過去曾在洋基球場以客隊身分連4場開轟的選手為1972年梅貝瑞（John Mayberry Sr.），但當時包括雙重戰，為連3天、連4場開轟，楚奧特為連4天洋基客場開轟第一人；此外，加上去年在這裡的最後一場也開砲，楚奧特加入賈吉（Aaron Judge）的行列，成為第二位在2009年啟用的現今洋基球場連5場開轟選手。
楚奧特表示，「賽後聽到這些紀錄，感覺真的很不真實，畢竟曾有那麼多偉大球員曾在這裡出賽，所以這真的很酷。」
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。