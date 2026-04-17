MLB／道奇文化重視正向樂觀 柯敬賢小聯盟教練也獲冠軍戒指

美國職棒道奇隊連2年奪冠，體系上下同享榮耀，小聯盟1A總教練舒梅克（John Shoemaker）也獲冠軍戒指。他向中央社表示，道奇體系的文化是正向樂觀，任何事都看好的一面。

舒梅克年近70歲，仍在球場帶兵練球、作戰。他球員、教練生涯在道奇體系長達50年，一路指導過陳金鋒、郭泓志、胡金龍等台灣球員，如今新生代外野手柯敬賢也在他麾下。

道奇1A安大略塔台蜂（Ontario Tower Buzzers）今天在主場迎戰洛磯1A隊伍。柯敬賢昨天剛加入球隊，今天排入先發陣容，擔任左外野手。

塔台蜂隊昨天剛在休息室舉行「頒獎儀式」，10多名教練、職員獲贈一枚冠軍戒指。包括舒梅克、柯敬賢的翻譯麥可（Mike Lee）都戴上戒指拍照合影。

「贏得一次世界大賽已經很不容易，更何況道奇隊是連續2年奪冠」，舒梅克對道奇的奪冠紀錄如數家珍，他說，道奇曾經32年沒拿冠軍，但最近9年有5次打進世界大賽，3度拿下冠軍，這代表球團從上到下的努力。

道奇與基層小聯盟培養球員的教練、隊職員分享冠軍榮耀，舒梅克分享球團文化，「我們希望找進來的人是好隊友、有樂觀態度的人，我們會對事情抱持希望，保持正面樂觀，把棒球的基本功做好」。

舒梅克自己就是樂觀精神的信奉者。柯敬賢向中央社記者分享，去年從新人聯盟升上1A面臨低潮，總教練找他進辦公室談話，告訴他「我不在乎你的成績好或不好，我只要你在球場上是開心的」。

舒梅克分享他50年棒球哲學：「我每天早上醒來都告訴自己，我有兩個選擇：一個是我今天很開心，一個是我今天非常開心。」他說在棒球的環境裡，要學會享受比賽。

舒梅克解釋「享受比賽」很重要，他希望旗下的年輕球員理解，「全世界有好幾百萬人希望站上你現在這個位子，所以你應該享受在你的工作當中」。

道奇冠軍戒指不僅送給小聯盟教練團，隊職員也都人手一只。去年開始擔任柯敬賢翻譯的麥可表示，自己即便在球隊當中是較小的職位，球隊無論是榮耀或福利都很大方給，「讓我感覺很融入這個大家庭」。

麥可在道奇體系1年多，他觀察球隊非常重視跨部門的溝通，例如打擊教練要調整柯敬賢的揮棒動作，就會與體能教練溝通，再由體能教練在熱身與重訓的菜單當中加入類似的動作，幫助柯敬賢在後續打擊練習的時候，動作銜接更流暢。