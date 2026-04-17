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MLB／道奇投手工廠再出發？交易來昔日金鶯大物麥克德莫
道奇隊今天與金鶯隊進行交易，送走20歲小聯盟右投培瑞茲（Axel Perez），換來27歲右投麥克德莫（Chayce McDermott）。麥克德莫將先去3A報到。
麥克德莫在2021年選秀第4輪被太空人隊選中，2022年被交易至金鶯，曾登上金鶯農場排名第4。不過麥克德莫大聯盟成績不佳，2024和2025年合計出賽5場，12.2局失掉18分，防禦率15.58，每局被上壘率2.45。
麥克德莫今年在3A表現也不理想，5.1局就投出6四壞保送、1觸身保送，防禦率6.75，遭到金鶯指定讓渡（DFA）。
培瑞茲2025年為道奇多明尼加夏季聯盟（新人聯盟等級）出賽10場（9場先發），防禦率5.48。
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