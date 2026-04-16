MLB／當「DH影武者」轟滿貫砲 道奇小將曝大谷賽前一席話成真

大谷翔平今天專注投球，指定打擊（DH）工作交給25歲捕手魯辛（Dalton Rushing）。魯辛透露賽前大谷要他敲全壘打，自己真的用滿貫砲回應。

魯辛今天擔任第7棒DH，4打數2安打，包含滿貫砲。魯辛去年登上大聯盟，出賽53場只有4轟，OPS值0.582。魯辛今年出賽5場，就敲出4轟追平去年，OPS值1.908突破天際。

賽後魯辛受訪時透露，大谷開賽前20分鐘對他說，「嘿，今天去轟一發全壘打。」魯辛則回大谷：「好啊，翔平，我幫你辦到。」

魯辛認為大谷專注投球更強，「大家都知道他打擊有多厲害，也都知道他投球能做到什麼，有時把這兩件事分開來，說真的反而更好。」

大谷也給魯辛高評價，當被問到未來是否願意專注投球，大谷表示，「大家也看到了，隊上還有一位非常出色的DH，我會放心交給他。」