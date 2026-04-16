聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／當「DH影武者」轟滿貫砲 道奇小將曝大谷賽前一席話成真
大谷翔平今天專注投球，指定打擊（DH）工作交給25歲捕手魯辛（Dalton Rushing）。魯辛透露賽前大谷要他敲全壘打，自己真的用滿貫砲回應。
魯辛今天擔任第7棒DH，4打數2安打，包含滿貫砲。魯辛去年登上大聯盟，出賽53場只有4轟，OPS值0.582。魯辛今年出賽5場，就敲出4轟追平去年，OPS值1.908突破天際。
賽後魯辛受訪時透露，大谷開賽前20分鐘對他說，「嘿，今天去轟一發全壘打。」魯辛則回大谷：「好啊，翔平，我幫你辦到。」
魯辛認為大谷專注投球更強，「大家都知道他打擊有多厲害，也都知道他投球能做到什麼，有時把這兩件事分開來，說真的反而更好。」
大谷也給魯辛高評價，當被問到未來是否願意專注投球，大谷表示，「大家也看到了，隊上還有一位非常出色的DH，我會放心交給他。」
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。